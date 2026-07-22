بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی امروز چهارشنبه 31 تیرماه با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایعدستی اظهار کرد: بازار هنر ۱۴۰۵ با هدف پیوند مستقیم میان تولیدکنندگان صنایعدستی و شهروندان طراحی شده است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: ما در این رویداد به دنبال آن هستیم تا بستری پویا برای معرفی هنر و فرهنگ غنی کرمانشاه فراهم کنیم و در عین حال، با تسهیل در فروش محصولات، انگیزهای مضاعف برای هنرمندانمان ایجاد نماییم.
او با بیان اینکه صنایعدستی تنها یک کالا نیست، بلکه شناسنامه فرهنگی و روایتگر تاریخ کرمانشاه است، افزود: برگزاری اینگونه هفتهبازارها در فضای عمومی پارکها، فرصتی استثنایی برای شهروندان فراهم میکند تا از نزدیک با فرآیند تولید و ظرافتهای هنری استادکاران آشنا شوند و با خرید آثار تولیدی، از هنرمندان بومی خود حمایت کنند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه، تصریح کرد: این بازار روز پنجشنبه، یکم مردادماه، در پارک کودک و خانواده واقع در چهارراه نوبهار برپا خواهد شد و غرفهداران از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ پذیرای علاقهمندان به هنر و صنایعدستی خواهند بود. امیدواریم این حرکت به عنوان گامی موثر در جهت رونق اقتصادی هنرمندان و نشاط اجتماعی شهروندان تداوم یابد.
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