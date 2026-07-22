بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن چهارشنبه ۳۱ تیرماه ضمن اعلام آمادگی کامل شهرستان قصرشیرین برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: قصرشیرین به عنوان یکی از دروازههای اصلی تردد به عتبات عالیات، تمام توان اجرایی و زیرساختی خود را برای فراهمسازی فضایی مطلوب جهت استراحت و خدماترسانی به زائران به کار گرفته است.
معاون گردشگری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه در کنار خدماترسانیهای عمومی، فرصت آشنایی زائران با هویت تاریخی این منطقه نیز مغتنم شمرده شده است، افزود: قصرشیرین تنها یک مسیر عبوری نیست؛ بلکه گنجینهای از تاریخ تمدن ایران است، زائرانی که از این مسیر تردد میکنند، میتوانند در فواصل توقف خود از آثار کمنظیری چون کاخ خسرو، آتشکده چهارقاپی و کانالهای آبی ساسانی بازدید کنند که هر یک روایتگر شکوه دوران باستان این مرز و بوم است.
روش در ادامه با اشاره به طبیعت دلانگیز این منطقه تصریح کرد: نخلستانهای زیبای قصرشیرین، تصویری از جنوب را در قلب غرب کشور زنده کرده است و فضای سبز این نخلستانها، محیطی آرامشبخش را برای زائرانی فراهم آورده که پس از طی مسافتی طولانی، لحظاتی را برای تجدید قوا در این شهرستان سپری میکنند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای میزبانی در حوزههای اقامتی و رفاهی صورت گرفته است، گفت: تلاش ما بر این است که خاطرهای خوش از میزبانی مردم خونگرم قصرشیرین و جلوههای تاریخی و طبیعی آن در ذهن زائران اربعین حسینی باقی بماند و این شهرستان بتواند علاوه بر نقش مذهبی، جایگاه شایسته خود را در مسیر گردشگری فرهنگی نیز تثبیت کند.
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