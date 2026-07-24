بهگزارش خبرنگار میراثآریا، منوچهر حبیبی پنجشنبه یکم مردادماه با بیان اینکه به عنوان خادم زائران در استان کرمانشاه، همواره دغدغه اصلی ما تسهیل در تردد و کاهش زمان سفر برای عاشقان اباعبدالله(ع) بوده است، اظهار کرد: در همین راستا، امسال با پیگیریهای مستمر و همکاری ویژه سازمان راهداری، توانستیم برای نخستینبار در کشور، طرح کاپیتاژ اتوبوسی را در مرز بینالمللی خسروی عملیاتی کنیم.
استاندار کرمانشاه افزود: هدف ما از اجرای این طرح، حذف یکی از بزرگترین چالشهای زائران، یعنی پیادهشدنهای مکرر و معطلی در مرز برای تغییر وسیله نقلیه بود.
استاندار کرمانشاه گفت: اکنون با افتخار اعلام میکنم که زائران استانهای تهران، قم و اصفهان میتوانند با خرید بلیتهای یکسره، بدون دغدغه و با آرامش کامل، مسیر خود را تا حرم مطهر علوی در نجف اشرف طی کنند.
خیلی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای میدانی، هماکنون تعدادی از اتوبوسها با انجام تشریفات قانونی کاپیتاژ، از گیتهای خسروی عبور کرده و وارد خاک عراق شدهاند که این امر نویدبخش تجربهای متفاوت و بهمراتب رفاهبخشتر برای هموطنان است.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: در حال حاضر این خدمت به عنوان یک طرح پایلوت برای سه استانِ پرتردد کلید خورده است، اما نگاه ما به آینده، گسترش این زیرساخت برای تمامی پایانههای مسافری کشور است و امیدوارم با تداوم این مسیر، مرز خسروی به الگویی موفق برای مدیریت سفرهای برونمرزی تبدیل شود تا زائران بتوانند با کمترین دغدغه، مسیر عشق را پیمایش کنند.
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