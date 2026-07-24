۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶

استاندار کرمانشاه خبر داد

مرز خسروی پیشگام در تحول سفرهای زیارتی/ راهیابی اتوبوس‌های ایرانی به خاک عراق بدون تعویض وسیله

مرز خسروی پیشگام در تحول سفرهای زیارتی/ راهیابی اتوبوس‌های ایرانی به خاک عراق بدون تعویض وسیله

استاندار کرمانشاه، گفت: امسال برای نخستین‌بار در تاریخ تردد مرزی اربعین، سدِ خستگیِ زائران در تعویض خودرو هنگام ورود به عراق را شکستیم؛ با تدابیر اتخاذ شده، زائران سه استان بزرگ کشور از مبدأ تا مقصد نهایی در نجف اشرف، با یک اتوبوس سفر خواهند کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منوچهر حبیبی پنجشنبه یکم مردادماه با بیان اینکه به عنوان خادم زائران در استان کرمانشاه، همواره دغدغه اصلی ما تسهیل در تردد و کاهش زمان سفر برای عاشقان اباعبدالله(ع) بوده است، اظهار کرد: در همین راستا، امسال با پیگیری‌های مستمر و همکاری ویژه سازمان راهداری، توانستیم برای نخستین‌بار در کشور، طرح کاپیتاژ اتوبوسی را در مرز بین‌المللی خسروی عملیاتی کنیم.

استاندار کرمانشاه افزود: هدف ما از اجرای این طرح، حذف یکی از بزرگترین چالش‌های زائران، یعنی پیاده‌شدن‌های مکرر و معطلی در مرز برای تغییر وسیله نقلیه بود.

استاندار کرمانشاه گفت: اکنون با افتخار اعلام می‌کنم که زائران استان‌های تهران، قم و اصفهان می‌توانند با خرید بلیت‌های یکسره، بدون دغدغه و با آرامش کامل، مسیر خود را تا حرم مطهر علوی در نجف اشرف طی کنند.

خیلی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های میدانی، هم‌اکنون تعدادی از اتوبوس‌ها با انجام تشریفات قانونی کاپیتاژ، از گیت‌های خسروی عبور کرده و وارد خاک عراق شده‌اند که این امر نویدبخش تجربه‌ای متفاوت و به‌مراتب رفاه‌بخش‌تر برای هموطنان است.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: در حال حاضر این خدمت به عنوان یک طرح پایلوت برای سه استانِ پرتردد کلید خورده است، اما نگاه ما به آینده، گسترش این زیرساخت برای تمامی پایانه‌های مسافری کشور است و امیدوارم با تداوم این مسیر، مرز خسروی به الگویی موفق برای مدیریت سفرهای برون‌مرزی تبدیل شود تا زائران بتوانند با کمترین دغدغه، مسیر عشق را پیمایش کنند.

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کد خبر 1405050200044
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

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