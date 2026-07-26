به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن امروز یکشنبه ۴ مردادماه در جلسه ستاد خدمات سفر، با حضور اعضای این ستاد و رؤسای ادارات شهرستان‌ها اظهار کرد: با توجه به حجم عظیم تردد زائران از مسیر کنگاور تا مرز خسروی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی کرمانشاه به عنوان یک مقصد گردشگری فراهم شده است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات این جلسه، افزود: مقرر شده است هماهنگی‌های لازم از سوی رؤسای شهرستان‌ها انجام شود، تا در موکب‌های مسیر، علاوه بر غرفه‌های صنایع‌دستی، ایستگاه‌های گردشگری نیز برپا شود.

او ادامه داد: در این ایستگاه‌ها، راهنمایان مجرب با هدف آشنایی زائران با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان، اقدام به توزیع اقلام تبلیغاتی و معرفی سامانه‌های گردشگری دیجیتال خواهند کرد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: تکیه بر زیرساخت‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی، بخش مهمی از برنامه‌های ما است تا زائران محترم ضمن بهره‌مندی از فیض معنوی سفر اربعین، با ظرفیت‌های گردشگری استان نیز آشنا شوند و در سایر ایام سال، کرمانشاه را به عنوان مقصد اصلی سفر خود انتخاب کنند.

روشن در پایان گفت: علاوه بر خدمات حضوری راهنمایان، نصب تابلوها و بیلبوردهای معرفی جاذبه‌ها در طول مسیر نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با حضور فعال و تخصصی همکاران حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در این رویداد بزرگ، علاوه بر ارائه خدمات شایسته به زائران، خاطره‌ای خوش از ظرفیت‌های فرهنگی کرمانشاه در ذهن گردشگران مذهبی ثبت شود.

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