به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی امروز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵، در نشست هماهنگی ستاد اربعین این اداره‌کل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام اربعین اظهار کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، در راستای معرفی ظرفیت‌های هنری استان و حمایت از هنرمندان، بازارچه‌های صنایع‌دستی در نقاط مختلف مسیر بازگشت زائران و در جوار مواکب برپا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه این بازارچه‌ها فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ و هنر بومی کرمانشاه در میان زائران فراهم می‌کند، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی این بازارچه‌ها و غرفه‌های فروش با نام و یاد شهدای گران‌قدر دوران دفاع مقدس نام‌گذاری خواهند شد تا ضمن عرضه آثار هنری، فضای معنوی نیز در این اماکن حاکم باشد.

او با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان برای حضور در این رویداد تصریح کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد و استقبال پرشور هنرمندان صنایع‌دستی برای در اختیار گرفتن غرفه‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد رونق بیشتری در عرضه و فروش محصولات باشیم.

کوگانی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای استقبال زائران از این بازارچه‌ها تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برپایی هرچه باشکوه‌تر این بازارچه‌ها اندیشیده شده و امیدواریم با یاری خداوند، این اقدام فرهنگی و اقتصادی گامی موثر در حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان باشد.

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