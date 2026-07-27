به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد به مناسبت فقدان محمد حسین غلامرضایی (علی رضایی)، از پیشکسوتان نامدار، طراحان برجسته و چهره‌های ماندگار هنر ترمه و زری‌بافی ایران آمده است:

علی رضایی، عمر پربرکت خود را وقف اعتلای هنر اصیل ترمه کرد و با ذوق، خلاقیت و دانش کم‌نظیر خود، نقشی ماندگار در حفظ، تداوم و بالندگی این میراث ارزشمند بر جای گذاشت.

آثار و اندیشه‌های او، نه‌تنها جلوه‌ای از زیبایی‌شناسی ایرانی، بلکه بخشی از حافظه فرهنگی و هویت هنری این سرزمین است.

‌بی‌تردید، فقدان چنین سرمایه‌ای، تنها اندوه خانواده و شاگردانش نیست، بلکه جامعه صنایع دستی ایران یکی از چهره‌های مؤثر و الهام‌بخش خود را از دست داده است؛ هنرمندی که نام و یادش در تار و پود ترمه ایرانی و در حافظه هنر این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

رستگاری در پایان، به نمایندگی از خانواده بزرگ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، این ضایعه را به خانواده رضایی، جامعه هنرمندان صنایع دستی و دوستداران هنر اصیل ایرانی تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

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