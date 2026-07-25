به گزارش خبرنگار میراثآریا، در راستای توسعه گردشگری دسترسپذیر و ترویج فرهنگ مناسبسازی فضاهای گردشگری، منوی رستوران حاجیبابایی واقع در روستای تاریخی اله آباد زارچ با خط بریل تهیه و در اختیار گردشگران دارای آسیب بینایی قرار گرفت.
این اقدام به همت انجمن سفیران میراث کویر یزد و با حمایت نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اداره بهزیستی شهرستان زارچ انجام شد.
رونمایی از منوی بریل همزمان با حضور اعضای تیم ملی گل بال نابینایان کشور در اردوی این مجموعه صورت گرفت؛ رویدادی که علاوه بر اهمیت اجتماعی و فرهنگی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان زارچ و روستای تاریخی اله آباد فراهم کرد.
برگزاری رویدادهای ورزشی در کنار اجرای برنامههای مناسبسازی، از عوامل مؤثر در معرفی مقاصد گردشگری و گسترش گردشگری دسترسپذیر به شمار میرود و میزبانی اردوی تیم ملی گل بال نابینایان در زارچ نیز میتواند گامی ارزشمند در مسیر تحقق این هدف و ارتقای جایگاه این شهرستان در حوزه گردشگری فراگیر باشد.
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