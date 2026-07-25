به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمد رستگاری امروز شنبه 3 مردادماه 1405، با اعلام این خبر افزود: رویداد فرهنگی مذهبی نسیم اربعینی که تبلوری از پیوند عمیق هنر اصیل حصیربافی بافق با معنویت و فرهنگ عاشورایی است، جلوه‌ای از خدمت‌رسانیِ مردمی را به نمایش می‌گذارد. بافق که به شهر ملی حصیربافی کشور مشهور است این بار با نذر بادبزن‌های دستبافت، نام خود را در تقویم رویدادهای ملی گردشگری کشور ثبت کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد اضافه کرد: سال‌هاست که بانوان هنرمند بافقی با همت هیئت رزمندگان اسلام، با تولید انبوه بادبزن‌های حصیری، گرمای طاقت‌فرسای مسیر پیاده‌روی اربعین را برای زائران حسینی قابل‌تحمل‌تر می‌کنند.

او با اشاره به اینکه ثبت این رویداد در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، مذهبی و گردشگری شهرستان بافق در سطح ملی محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: بافق پیش‌تر نیز با ثبت بادبزن اسمی در فهرست میراث ناملموس کشور، جایگاه خود را در هنر حصیربافی تثبیت کرده بود و اکنون با ثبت این رویداد، گامی دیگر در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و پاسداشت آیین‌های ناب ایرانی‑اسلامی برداشته است.

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