۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸

معاون استاندار یزد:

نظارت بر اقامتگاه‌ها و مجتمع‌های بین راهی در آستانه اربعین تشدید می‌شود/ لزوم آمادگی کامل برای میزبانی از زائران حسینی

نظارت بر اقامتگاه‌ها و مجتمع‌های بین راهی در آستانه اربعین تشدید می‌شود/ لزوم آمادگی کامل برای میزبانی از زائران حسینی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ساماندهی، تجهیز و ارتقای کیفیت خدمات در فضاهای بین راهی، نمازخانه‌ها و مراکز اقامتی استان برای میزبانی مطلوب از زائران، یک رسالت مهم اعتقادی و اجرایی است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی شاه‌حسینی امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد اربعین استان با محوریت سامان‌دهی خدمات سفر و زیرساخت‌های جاده‌ای اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی موظف‌اند با قید فوریت نسبت به آماده‌سازی، تنظیف و رفع نواقص نمازخانه‌های بین راهی و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام کنند.

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه پذیرایی و اسکان زائران تأکید کرد و افزود: تیم‌های بازرسی باید به صورت مستمر و میدانی، وضعیت بهداشت، کیفیت خدمات، امکانات رفاهی و شرایط اقامتگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا دغدغه‌ای برای مسافران این مسیر معنوی ایجاد نشود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تأمین رفاه، امنیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مسیرهای مواصلاتی دارالعباده، نیازمند هم‌افزایی تمام نهادهای اجرایی و نظارتی است و بازدیدهای سرزده برای سنجش میزان آمادگی این مراکز تداوم خواهد یافت.

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کد خبر 1405050300106
نجمه میثاق یزدی
دبیر مهدی ارجمند

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