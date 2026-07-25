بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که روز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵، برگزار شد، سید محمد رستگاری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و حسین زینلی معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد، درباره موضوع مرمت بافت تاریخی شهر بهاباد، ساماندهی مسیر گردشگری، تخصیص کد اعتباری برای مرمت و ساخت بادگیر در بافت تاریخی، ثبت باستانشناسی محوطه گور کافران و همچنین حمایت از تأسیسات گردشگری شامل هتلهای بومگردی و رستوران سنتی گفت و گو کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد در این نشست با قدردانی از اختصاص ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ شهرستان بهاباد به حوزه میراثفرهنگی، از تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای پروژههای باستانشناسی و میراث فرهنگی شهرستان در روزهای آینده خبر داد.
رستگاری همچنین اعلام کرد یک دستگاه خودرو به نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان بهاباد تحویل خواهد شد و در صورت گشایش اعتبارات، تا سقف ۲ میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار ملی برای پروژههای میراثفرهنگی شهرستان اختصاص خواهد یافت.
در این نشست، شهردار بهاباد، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان و سرمایهگذار طرح احیای بافت تاریخی نیز حضور داشتند.
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