به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز پنج مردادماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه زنده صنایع‌دستی در گرامیداشت هفته استان اردبیل، در ۱۰ رشته با حضور هنرمندان و صنعتگران برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این کارگاه زنده و نمایشگاه صنایع دستی در بقعه جهانی شیخ‌صفی‌الدین برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

او تاکید کرد: بیش از ۵۲ هنرمند در این کارگاه‌های زنده در ۱۰ رشته هنری، توانمندی‌هایشان را عرضه کرده‌اند تا علاقه‌مندان صنایع دستی بتوانند از زیبایی‌های آثار تولید شده بهره ببرند.

جباری ادامه داد: در گرامیداشت هفته استان اردبیل و از ۳ تا ۱۰ مردادماه جاری، این نمایشگاه برپا خواهد بود تا هنرمندان و صنعتگران بتوانند تولیدات خود را در معرض دید و نمایش بگذارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل خاطرنشان کرد: رشته‌هایی که در این کارگاه زنده توسط هنرمندان به نمایش گذاشته شده، شامل معرق و منبت چوب، سفالگری، قلم‌زنی، میناکاری، آیینه‌کاری، سنگ‌های قیمتی، چرم‌دست‌دوز، دوخت ابریشمی و برخی هنرهای دیگر اصیل این استان است.

او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اردبیل، بیان کرد: از ۳ تا ۶ شهریورماه نیز به میزبانی اردبیل، نمایشگاه ملی صنایع دستی برپا می‌شود تا هنرمندان بتوانند تولیدات متنوع خود را با کیفیت و مرغوبیت خاص به نمایش بگذارند.

انتهای پیام/