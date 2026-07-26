به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با روز اردبیل، آیین تبادل تفاهم‌نامه خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان با حضور مسئولان دو استان اردبیل و گیلان در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

شهردار اردبیل در این مراسم گفت: تفاهم‌نامه بین اردبیل و لاهیجان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات در حوزه مدیریت شهری، فرهنگ و گردشگری باشد و منشأ خیروبرکت برای هر دو شهر شود.

محمود صفری با تاکید بر جایگاه تاریخی و مذهبی اردبیل، افزود: مجموعه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مقدس‌ترین اماکن تاریخی کشور است که پیکر شهدای چالدران باعزت و افتخار در جوار آن آرام گرفته‌اند.

او با اشاره به رشادت‌های شهدای چالدران، تاکید کرد: این سرداران با نثار خون خود از ایران و ارزش‌های آن دفاع کردند و آرامگاه شیخ صفی‌الدین همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای که در این مکان به‌صورت ۲۴ ساعته تلاوت قرآن انجام می‌شده و همواره قداست خاصی داشته است.

شهردار اردبیل با نقل خاطره‌ای از مرحوم استاد مولایی، پژوهشگر حوزه سلسله‌شناسی، افزود: به گفته او، حضرت امام خمینی(ره) علاقه ویژه‌ای به این مکان تاریخی و معنوی داشتند.

صفری با بیان اینکه اردبیل نقش‌برجسته‌ای در تاریخ ایران و جهان تشیع ایفا کرده است، گفت: همان گونه که بزرگان انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند، اردبیل حق بزرگی بر گردن ایران و تشیع دارد و علمای بزرگ کشور نیز همواره از این شهر به نیکی یاد کرده‌اند.

او با تاکید بر اشتراکات تاریخی دو شهر خاطرنشان کرد: رشادت‌های شاه اسماعیل صفوی در تاریخ ایران ماندگار است و همین پیشینه تاریخی می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش تبادلات فرهنگی میان اردبیل و لاهیجان فراهم کند.

در انتهای این آیین از المان شاه اسماعیل صفوی رونمایی شد که این المان در یکی از میادین شهر اردبیل اجرا و نصب می‌شود.

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