قدمت روابط اردبیل و لاهیجان سه برابر تاریخ آمریکا است/ لزوم توجه بیشتر به هویت تاریخی ایران

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقشناس، در آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته استان اردبیل، با اشاره به امضای سند خواهرخواندگی بین دو شهر اردبیل و لاهیجان گفت: بین اردبیل و لاهیجان، قدمت تاریخی و هویتی بینظیری وجود دارد که ما باید به صورت دقیق به تقویت و توسعهٔ این تعاملات کمک کنیم.
استاندار گیلان اهمیت روابط دیرین اردبیل و لاهیجان را یادآور شد و گفت: در ماههای گذشته، آمریکاییها سالگرد ۲۵۰ سالگی خود را جشن گرفتند، در حالی که رابطه اردبیل و لاهیجان سه برابر تاریخ آمریکاست.
او خاطرنشان کرد: ما نسبت به این تاریخ و اصالت نباید بیتفاوت باشیم، در حالی که تاریخ روابط دو شهر نشان از ریشه و عمق تعاملات و ارتباطات این دو منطقه است.
حقشناس ادامه داد: ما دو وظیفه مهم و تاریخی را در تعاملات فیمابین شاهد هستیم، به طوری که اردبیل با تاریخ پر فراز و نشیب بهویژه دوران طلایی صفویه، توانسته در یکپارچگی ایران و نشر مذهب تشیع منسجم عمل کند.
استاندار گیلان قیام تاریخی آلبویه را در یکی از روستاهای گیلان یادآور شد و گفت: سه برادر گیلانی، قیامی را آغاز کردند که تا فتح بغداد این حرکت ادامه داشت و با دو شرط، آلبویه از تصرف بغداد امتناع کرد که یکی از این شروط، گسترش فرهنگ شیعی و بهرسمیتشناختن حادثه غدیر بوده است.
او به حکومت ۱۲۷ ساله آلبویه در قرن پنجم اشاره و تصریح کرد: شیخ عبدالقادر گیلانی بعد از این حاکمیت، سردسته بزرگان گیلان بوده و توانسته نقشآفرینی اصلی را در شمال کشور انجام دهد.
حقشناس شاگردی شیخصفیالدین اردبیلی در کلاس درس شیخ زاهد گیلانی را یادآور شد و بیان کرد: شیخصفیالدین، داماد گیلانی است و بیشترین بهره معرفتی را از محضر شیخ زاهد گیلانی برده است.
استاندار گیلان به تعاملات بین لاهیجان و اردبیل و قدمت تاریخی آن اشاره و اظهار کرد: دریای خروشان معرفت و اندیشه بزرگان گیلان، همچون امواج پرتلاطم دریای شمال است که گاه زیباییهای خود را به نمایش گذاشته است.
او افزود: از همین خطه در عصر حاضر نیز شخصیتی بینظیر همچون آیتالله بهجت ظهور پیدا کرده که افتخار جهان تشیع محسوب میشود.
حق شناس ادامه داد: با خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان، قطعاً طعم چای ماندگار در زیر زبان اردبیلیها مزه کرده و به یادگار خواهد ماند.
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