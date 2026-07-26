ایران مدیون صفویه است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدعباس صالحی، شامگاه شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز ملی شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل، با اشاره به نقش تاریخی صفویه در شکل‌گیری هویت ملی ایران، گفت: صفویه صرفاً یکی از سلسله‌های ایرانی نیست بلکه این دوره را باید عصر نوزایی ایران دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شاه اسماعیل اول در ۱۶ سال توانست ایران را یکپارچه و منسجم کند، افزود: صفویه به‌ویژه از آغاز حکومت شاه اسماعیل، عناصر هویت ایرانی را احیا کردند که یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن، توجه ویژه به شاهنامه به‌عنوان شناسنامه فرهنگی ایران است.

او تاکید کرد: شاه اسماعیل زمان و اهتمام فراوانی برای شکل‌گیری شاهنامه طهماسبی صرف کرد؛ اثری نفیس با کاغذ و صحافی ویژه و بیش از ۲۰۰ نگاره که در تاریخ هنر ایران کم‌نظیر است.

صالحی با اشاره به اینکه انتخاب نام چهار فرزند شاه اسماعیل از شخصیت‌های شاهنامه، نشان‌دهنده توجه او به فرهنگ و تاریخ ایران است، تصریح کرد: همین نمونه به‌تنهایی اهمیت نگاه صفویه به هنر، تاریخ و هویت ایرانی را نشان می‌دهد؛ هویتی که در کنار آن، توجه به اهل‌بیت(ع) نیز جایگاهی ویژه یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: عناصر هویت ایرانی در دوره صفویه بار دیگر احیا شد و هنر ایران نیز در این دوره به اوج شکوفایی رسید؛ به‌گونه‌ای که شکل‌گیری مکتب‌های هنری و درخشش شهرهایی همچون تبریز و اصفهان، گواه این شکوفایی است.

او با تاکید بر اینکه ایران در حوزه علم، معرفت و فرهنگ نیز مدیون عصر صفوی است، گفت: صفویه اعتبار تاریخی ایران را تثبیت کرد و این دوره از درخشان‌ترین ادوار علمی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

صالحی بیان کرد: از قدیم ایران عزیزمان از جمله استان اردبیل دارای آداب و رسوم غنی بوده است و باید ظرفیت‌های فرهنگی و هنری موجود شهرها و روستاها را به فعل تبدیل کنیم که هفته فرهنگی استان اردبیل، در این راستا می‌تواند نقش پر رنگ و مهمی را ایفا کند.

او در پایان با اشاره به شرایط امروز کشور تأکید کرد: ایران با وجود همه دسیسه‌ها و دشمنی‌ها، همچنان استوار خواهد ماند.

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