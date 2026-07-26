۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۸

آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل برگزار شد

آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل برگزار شد

آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته اردبیل با حضور مسئولان ملی و استانی، میهمانان داخلی و خارجی و جمعی از اهالی اردبیل در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه روز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵، آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته اردبیل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان، سفیر آذربایجان در ایران، مهمانانی از کشورهای همسایه و سراسر کشور و جمعی از اهالی اردبیل در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در حاشیه این مراسم گفت: در آستانه ۴ مرداد و همزمان با هفته اردبیل از امروز برنامه‌های گرامیداشت این هفته در سراسر استان اردبیل آغاز شده است.

جلیل جباری افزود: برنامه اصلی گرامیداشت هفته استان اردبیل امروز در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان نماد اردبیل و نماد صفویه با حضور و استقبال چشم‌گیر مسئولان، مهمانان و اهالی استان برگزار شد.

مسئول کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل تاکید کرد: همزمان با آغاز برنامه‌های هفته استان، نمایشگاه فرهنگی و صنایع‌دستی نیز در صحن ورودی مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی دایر شد و عموم علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

او تاکید کرد: برنامه‌های متعدد دیگری نیز برای روزهای آینده تا ۹ مردادماه در مرکز استان و چند شهرستان در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به عصر میراث‌فرهنگی، شب گردشگری عرفانی و ادبی و نشست شب صفویه اشاره کرد.

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کد خبر 1405050400173
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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