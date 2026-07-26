به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه روز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵، آیین بزرگداشت روز ملی شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته اردبیل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار اردبیل، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان، سفیر آذربایجان در ایران، مهمانانی از کشورهای همسایه و سراسر کشور و جمعی از اهالی اردبیل در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در حاشیه این مراسم گفت: در آستانه ۴ مرداد و همزمان با هفته اردبیل از امروز برنامههای گرامیداشت این هفته در سراسر استان اردبیل آغاز شده است.
جلیل جباری افزود: برنامه اصلی گرامیداشت هفته استان اردبیل امروز در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به عنوان نماد اردبیل و نماد صفویه با حضور و استقبال چشمگیر مسئولان، مهمانان و اهالی استان برگزار شد.
مسئول کمیته اجرایی ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل تاکید کرد: همزمان با آغاز برنامههای هفته استان، نمایشگاه فرهنگی و صنایعدستی نیز در صحن ورودی مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی دایر شد و عموم علاقهمندان میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
او تاکید کرد: برنامههای متعدد دیگری نیز برای روزهای آینده تا ۹ مردادماه در مرکز استان و چند شهرستان در نظر گرفته شده است که از آن جمله میتوان به عصر میراثفرهنگی، شب گردشگری عرفانی و ادبی و نشست شب صفویه اشاره کرد.
انتهای پیام/
نظر شما