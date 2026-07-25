روز اردبیل، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی این سرزمین

جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل در یادداشتی نوشت: چهارم مرداد، روز بزرگداشت عارف نامدار، شیخ صفی‌الدین اردبیلی و آغاز هفته استان اردبیل، یادآور جایگاه رفیع این سرزمین در تاریخ، فرهنگ، عرفان و تمدن ایران اسلامی و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی هویت، معرفی ظرفیت‌ها و پاسداشت میراث گران‌سنگ این دیار پرافتخار است.

شیخ صفی‌الدین اردبیلی، عارف، اندیشمند و شخصیتی ماندگار در تاریخ ایران و جهان اسلام، با سلوک معنوی، آموزه‌های اخلاقی و میراث ارزشمند خود، نام اردبیل را در گستره تاریخ جاودانه ساخته است. مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی که به عنوان یکی از آثار فاخر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، نه تنها نمادی از هنر، معماری و معنویت ایرانی ـ اسلامی است، بلکه گواهی روشن بر نقش بی‌بدیل این خطه در شکل‌گیری هویت فرهنگی و تاریخی کشور به شمار می‌آید.

هفته استان اردبیل، فرصتی مغتنم برای معرفی داشته‌های ارزشمند استانی است که از دیرباز مهد فرهنگ، ادب، عرفان و هنر بوده و امروز نیز با برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر، طبیعت بکر، قله باشکوه سبلان، چشمه‌های متعدد آبگرم، صنایع‌دستی اصیل، آیین‌ها و سنت‌های کهن و مردمانی فرهنگ‌دوست و میهمان‌نواز، یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، معرفی صحیح و صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، ضرورتی انکارناپذیر است. خوشبختانه استان اردبیل با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در این سه حوزه، زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن فراهم کرده و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت مردم، مسیر رشد و شکوفایی را با قوت دنبال می‌کند.

ضمن گرامیداشت یاد و نام شیخ صفی‌الدین اردبیلی و تبریک هفته استان به مردم شریف، فرهنگ‌دوست و میهمان‌نواز اردبیل، از همه فعالان، پژوهشگران، هنرمندان، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در حفظ، معرفی و توسعه این سرمایه‌های ارزشمند نقش‌آفرین هستند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است با همدلی، مشارکت و تلاش همه دلسوزان، شاهد اعتلای هرچه بیشتر جایگاه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان اردبیل و معرفی شایسته ظرفیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل گرامی باد.

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