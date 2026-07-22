۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲

تمدید فراخوان مسابقه تولید محصولات صنایع‌دستی در استان اردبیل

تمدید فراخوان مسابقه تولید محصولات صنایع‌دستی در استان اردبیل

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل از تمدید مهلت شرکت در فراخوان مسابقه ایده‌ها و تولید محصولات صنایع‌دستی تا آخر مرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: مهلت شرکت در فراخوان عمومی مسابقه ایده‌ها و تولید محصولات صنایع‌دستی تا آخر مرداد ماه سال جاری تمدید شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این فراخوان پیش از این با شعار «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» و با موضوع ۱۶۸ شهید میناب، مشت گره کرده و جانم فدای ایران منتشر شده بود.

او تاکید کرد: طراحان و هنرمندان علاقمند در تمامی رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌توانند آثار خود با موضوعات اعلامی را به معاونت صنایع‌دستی یا ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها تحویل دهند.

افشار با اشاره به اینکه اصالت هنر، زیبایی و طراحی خلاقانه از جمله ویژگی‌های مدنظر در آثار دریافتی است، ادامه داد: بعد از داوری آثار به ۱۰ اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا می‌شود و در راستای بازاریابی برای آثار نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102336
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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