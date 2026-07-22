به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: مهلت شرکت در فراخوان عمومی مسابقه ایدهها و تولید محصولات صنایعدستی تا آخر مرداد ماه سال جاری تمدید شد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل افزود: این فراخوان پیش از این با شعار «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» و با موضوع ۱۶۸ شهید میناب، مشت گره کرده و جانم فدای ایران منتشر شده بود.
او تاکید کرد: طراحان و هنرمندان علاقمند در تمامی رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی میتوانند آثار خود با موضوعات اعلامی را به معاونت صنایعدستی یا ادارات میراثفرهنگی شهرستانها تحویل دهند.
افشار با اشاره به اینکه اصالت هنر، زیبایی و طراحی خلاقانه از جمله ویژگیهای مدنظر در آثار دریافتی است، ادامه داد: بعد از داوری آثار به ۱۰ اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا میشود و در راستای بازاریابی برای آثار نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
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