۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد

لزوم اجرای کامل قوانین و مصوبات حمایتی در حوزه گردشگری اردبیل

لزوم اجرای کامل قوانین و مصوبات حمایتی در حوزه گردشگری اردبیل

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: همه حمایت‌های مقرر در قانون و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع برای حوزه گردشگری، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در استان اردبیل اجرا شوند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه گردشگری استان با حضور بهره‌برداران تاسیسات گردشگری و فعالان این صنعت، گفت: همه حمایت‌های مقرر در قانون و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع برای حوزه گردشگری، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در استان اردبیل اجرا شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در همین راستا یک گزارش کارشناسی از حمایت‌های مقرر در قانون برای صنعت گردشگری و همچنین مصوبات شش ماه اخیر به ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع کشور و استان تهیه می‌شود تا موارد اجرا نشده مشخص شود.

او تاکید کرد: بعضا قوانین یا مصوباتی در حمایت از صنعت گردشگری و جود دارند که برخی دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کنند و لازم است که پیگیری‌های لازم برای به نتیجه رسیدن این مصوبات انجام شود و اداره کل میراث‌فرهنگی این پیگیری‌ها را انجام می‌دهد.

جباری همچنین با اشاره به اختصاص ۲.۵ همت تسهیلات به حوزه گردشگری استان اردبیل، ادامه داد: با وجود معرفی بیش از ۸۰ پروژه برای دریافت تسهیلات از این منابع، بعضا با تعلل در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم و پیگیری این موارد در تعامل با بانک‌های عامل یکی دیگر از مواردی است که پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: در راستای پیگیری این موارد و با توجه به اینکه مدیریت عالی استان نیز به صنعت گردشگری توجه ویژه‌ای دارد، طی هفته‌های آتی جلسه‌ای با حضور استاندار اردبیل و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود تا شاهد رفع موانع موجود در مسیر اجرای قوانین و مصوبات حمایتی باشیم.

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کد خبر 1405043102296
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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