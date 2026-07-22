۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

مجموعه میراث جهانی شیخ صفی میزبان اصلی برنامه‌های هفته اردبیل/ تشریح برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان

مجموعه میراث جهانی شیخ صفی میزبان اصلی برنامه‌های هفته اردبیل/ تشریح برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی میزبان اصلی برنامه‌های هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراث‌فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح برنامه‌های هفته استان اردبیل، گفت: با تشکیل ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل، برنامه‌های متعددی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدارک دیده شده و اداره کل میراث‌فرهنگی تلاش می‌کند نقش خود را در این راستا ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی میزبان اصلی برنامه‌های هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراث‌فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.

او تاکید کرد: مراسم اصلی گرامیداشت این هفته روز شنبه سوم مرداد ماه با حضور میهمانان، سخنرانان و مقامات خارجی و داخلی در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود.

جباری ادامه داد: برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی از سوم تا ۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و نشست «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» یکی دیگر از برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی است که نگارخانه خطایی مجموعه شیخ صفی روز یکشنبه ۴ مردادماه میزبان این برنامه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: عصر میراث‌فرهنگی در روز دوشنبه ۵ مرداد ماه و همچنین نشست گردشگری ادبی و عرفانی روز سه شنبه ۶ مرداد ماه دیگر برنامه‌هایی هستند که همه این برنامه‌ها با حضور صاحب‌نظران، پژوهشگران و مسئولان مرتبط در سطح وزارت میراث‌فرهنگی همراه خواهد بود.   

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کد خبر 1405043102357
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

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