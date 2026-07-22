به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن قبادی امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری، از تلاش‌ها برای احداث پارک آبی و هتل پنج ستاره در مجتمع گردشگری آزادی این شهرستان خبر داد و گفت: در جهت تحقق این موضوع با هلدینگ‌های اقتصادی و سرمایه‌گذارانی در حال رایزنی هستیم.

فرماندار شهرستان نیر با اشاره به تأخیر پیش آمده در افتتاح پروژه گردشگری آزادی، افزود: عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و سرانجام در سال ۱۴۰۴ شاهد بهره‌برداری از فاز اول آن هستیم.

او تاکید کرد: این مجموعه به دلیل موقعیت استراتژیک در ورودی استان، نقطه عطف گردشگری شهرستان نیر محسوب می‌شود.

قبادی با بیان اینکه پارک آبی این مجتمع با تکنولوژی‌های نوین، متمایز از نمونه‌های مشابه در کشور خواهد بود، اظهار کرد: برای تحقق این امر، رایزنی با چندین هلدینگ بزرگ برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در جریان است.

فرماندار شهرستان نیر با تاکید بر اینکه نگاه سنتی به آب‌درمانی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست، تصریح کرد: باید با تکمیل «زنجیره ارزش صنعت گردشگری»، از ظرفیت طبیعت بکر منطقه برای تضمین اقتصاد و اشتغال استان بهره برد.

او در خصوص سایر پروژه‌های عمرانی منطقه نیز گفت: کمربندی شهرستان نیر هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌کنیم باند جنوبی آن تا پایان شهریورماه سال جاری زیر بار ترافیک برود.

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