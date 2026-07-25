هفته اردبیل تجلی تاریخ، فرهنگ و ایمان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه و استاندار اردبیل در پیامی مشترک، هفته اردبیل را تجلی شکوه تاریخ، فرهنگ، ایمان و هویت مردمانی دانستند که در طول سدههای متمادی، نقشی ماندگار در اعتلای ایران اسلامی ایفا کردهاند.
در بخشی از پیام مسعود امامی یگانه و آیتالله سید حسن عاملی که امروز سوم مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، آمده است: رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزّکیّه) در توصیف جایگاه والای خطه دارالارشاد فرمودهاند که در تاریخ گذشته، در دوران طلوع صفویه، سرزمین اردبیل توانست ۲ خدمت بزرگ به این کشور بکند؛ اول اینکه توانست از کشوری که بخشهای آن از هم جدا و با هم در حال اختلاف و درگیری بودند، یک کشور متحد، بزرگ و مقتدر به وجود آورد و دوم احیای مذهب شیعه، مذهب اهل بیت (ع) و ارادت به خاندان پیامبر (ص) و استقرار آیین مقدس اسلام و فقه متین جعفری در سرتاسر این کشور بود.
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل در این پیام تاکید کردهاند: این توصیف دقیق، گواهی بر ریشههای عمیق ایمان و بصیرت در این سرزمین است و اکنون در حالی به استقبال هفته اردبیل میرویم که نظام مقدس جمهوری اسلامی در پرتو هدایتهای داهیانه رهبر شهید و در سایه اقتدار و بعثت ملت شریف ایران، که این نیز در سایهسار رهبری حکیمانه و داهیانه آن پیر و مراد فرزانه حاصل آمده است، الگوی بیبدیلی از انسجام و اتحاد ملی را به نمایش گذاشته است.
آنها افزودهاند: این وفاق ملی پشتوانه محکمی است برای دلاورمردان نیروهای مسلح که با جانفشانی و صلابت همچون دژی استوار از کیان ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان و ایادی شیطان پاسداری میکنند و صلابت، اقتدار و سرافرازی بینظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته، داعیهدار انتقام قائد شهید امت هستند.
در ادامه این پیام آمده است: هفته اردبیل تجلی شکوه تاریخ، فرهنگ، ایمان و هویت مردمانی است که در طول قرون متمادی، نقشی ماندگار در اعتلای ایران اسلامی ایفا کردهاند؛ این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی میراث پرافتخار این سرزمین و پاسداشت سرمایههای انسانی، فرهنگی و تمدنی آن است.
آیتالله عاملی و مسعود امامی یگانه تصریح کردهاند: شعار امسال «اردبیل؛ مهد تشیع و اتحاد ملی» بیانگر حقیقتی انکارناپذیر در تاریخ ایران است؛ اردبیل به عنوان زادگاه شیخ صفیالدین اردبیلی و خاستگاه دولت صفوی با نقش بیبدیل خود در تثبیت مذهب تشیع و تحکیم یکپارچگی سرزمینی و هویت ملی ایران، جایگاهی ممتاز در تاریخ این مرز و بوم دارد. این میراث گرانسنگ امروز نیز الهامبخش همبستگی، وفاق، همدلی و حرکت در مسیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی است.
در پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل اشاره شده است: بزرگداشت هفته اردبیل تنها یادآوری گذشته پرافتخار نیست، بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای عظیم فرهنگی، تاریخی، گردشگری، اقتصادی، علمی و اجتماعی استان و بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی و همافزایی همه ارکان جامعه در مسیر توسعه پایدار است.
آنها ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام، عالمان، مفاخر و بزرگان این دیار تاکید کردند: اطمینان داریم که با اتکال به خداوند متعال در پرتو همدلی، انسجام و وفاق ملی، آیندهای روشنتر برای استان اردبیل و ایران عزیز رقم خواهد خورد. از تمام مردم شریف استان، فرهیختگان، علما، دانشگاهیان، هنرمندان، جوانان، سازمانهای مردم نهاد، اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی دعوت میکنیم با مشارکتی گسترده در برنامههای این هفته، در معرفی شایسته جایگاه اردبیل و تحقق شعار این مناسبت نقشآفرین باشند.
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