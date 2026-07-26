به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی یگانه شامگاه شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ در آیین بزرگداشت روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی، گفت: یاد شیخ صفی‌الدین اردبیلی، تنها یادکرد یک پیر عارف نیست، بلکه توجه به جلوه‌ای از یک سبک زندگی و یک مکتب فکری است که توانست با تلفیق عرفان ناب اسلامی و تعهد اجتماعی، سنگ بنای تمدنی را بگذارد که ایران را از افتراق، تشتت و پراکندگی نجات دهد.

استاندار اردبیل افزود: انسجام ملی و پیشرفت، نقشه راه آینده ما بوده لذا باید همان‌طور که در گذشته، منادی وحدت بودیم، امروز نیز نمادِ وفاق و همگرایی و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، پاسدار اتحاد مقدس ایرانیان در سطح جهانی باشیم.

او با اشاره به عمق پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی میان ایران و همسایگان در قفقاز و ترکیه، تاکید کرد: قفقاز برای ما، نه یک همسایه، بلکه یک امتداد فرهنگی است و اردبیل، به گواهی تاریخ، دروازه قفقاز بوده است.

امامی یگانه ادامه داد: اردبیل می‌تواند به عنوانِ هاب دیپلماسی منطقه‌ای، بستری برای گفت‌وگوهای علمی، جشنواره‌های فرهنگی و تبادلات اقتصادی میان نخبگان و فعالان بخش خصوصی کشورهای منطقه باشد و باید از ظرفیت‌های نهفته در همسایگی‌مان برای شکوفایی اقتصادی، رفاه مردم و توسعه پایدار، بیش‌تر استفاده کنیم.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان و ضرورت ورود فرهیختگان برای رونق اقتصادی، بیان کرد: استراتژی ما حرکت به سمت اقتصاد فرهنگ‌محور و دانش‌بنیان است به این معنی که باید دانش خود را به کالا، خدمات و ثروت تبدیل کنیم و فرهنگ‌مان را در آن‌ها وارد کنیم.

او اظهار کرد: ظرفیت‌های استان ما، هم به لحاظ میراث جهانی و هم به لحاظ طبیعت بکر، بی‌نظیر است و بقعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و دیگر مکان‌های تاریخی و بقاع متبرکه، نگین‌هایی هستند که می‌توانند سالانه میلیون‌ها گردشگر فرهنگی و مذهبی را جذب کنند.

امامی یگانه افزود: جاذبه‌های طبیعی و خدادادی همانند چشمه‌های آب‌گرم معدنی، پتانسیل‌های کشاورزی و صنایع‌دستیِ منحصر به‌فرد، فرصت‌های طلایی برای شکوفایی هرچه بیش‌تر استان اردبیل فراهم آورده‌اند و ما علاوه بر استفاده حداکثری و درست از همه نعمت‌های الهی باید ضرورت گذر از اقتصاد سنتی را مدنظر داشته باشیم.

استاندار اردبیل در ادامه با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین دارایی است، تصریح کرد: بدون اعتماد عمومی، برنامه‌ای به سرانجام نمی‌رسد و جوانان توانمند و خوش‌فکر اردبیل، سرمایه‌ جامعه هستند و به‌دنبال زمینه‌سازی برای کاستن از مهاجرت نخبگان و بازگشت نیروهای خلاق و توانمند هستیم.

او نقش بانوان در توسعه متوازن را یادآور شد و گفت: بدون حضورِ بانوان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نقش‌آفرینی آنان، توسعه ممکن نیست، خصوصا اینکه ما به‌دنبال ایجاد فرصت‌های برابر، گسترش عدالت منطقه‌ای و توسعه عادلانه در همه شهرستان‌های استان هستیم.

امامی یگانه بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به امید نیازمندیم، اما امیدی که با عمل و تلاش شبانه‌روزی ایجاد شود و برخاسته از شناخت دقیق واقعیت‌ها و حقیقت‌ها باشد.

استاندار اردبیل اظهار کرد: تجلیل از مفاخر هم تنها تجلیل از تاریخ نیست؛ بلکه از لوازم ساختن آینده است، ملت‌هایی که ریشه‌های خود را نشناسند، در طوفان‌های جهان امروز، سرگردان خواهند شد، ما با تکیه بر ریشه‌های اصیل ایرانی و اسلامی‌مان، با اعتماد به نفس و با عزم راسخ، به‌سوی قله‌های پیشرفت حرکت خواهیم کرد.

او تصریح کرد: در همین راستا و ضمن بازخوانی و باور عمیق به ثروت‌های معنوی تاریخی‌مان، در چنین روزی، با هم عهد ببندیم اردبیل را به جایگاه حقیقی‌اش بازگردانیم، جایگاهی که شایسته مردم بافرهنگ و تاریخ‌ساز این دیار الهی است.

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