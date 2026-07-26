به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز چهارم تیرماه ۱۴۰۵ همزمان با روز اردبیل و در حاشیه آیین تبادل تفاهم‌نامه خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان، گفت: خواهرخواندگی اردبیل و لاهیجان حاصل اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو شهر در طول تاریخ است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه دو شهر به ویژه در حوزه گردشگری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی یکی از برنامه‌های هفته اردبیل بود،افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه هر دو شهر از منظر گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی باشد.

او تاکید کرد: در این تفاهم‌نامه به موضوع سرمایه‌گذاری توجه شده که می‌تواند در این مورد همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های متقابل صورت بگیرد.

جباری ادامه داد: چون هر دو شهر قطب توسعه گردشگری محسوب می‌شوند، استفاده از تجربیات طرفین برای توسعه گردشگری، همکاری برای ارتباطات بین‌المللی با شهرها و کشورهای همسایه برای توسعه گردشگری و تنظیم و ارائه بسته‌های سفر مشترک در بین دو شهر از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: شهرهای گردشگری ویژگی‌های خاصی دارند از جمله سرزندگی شهری در طول شبانه‌روز، ایجاد مراکز فرهنگی، تفریحی و سرگرمی و همچنین توسعه مراکز گردشگری و اقامتی که این تفاهمنامه می‌تواند هر دو شهر را در این راستا نیز به پیش ببرد.

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