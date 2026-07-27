نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه روز یکشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ و همزمان با روز اردبیل، نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور جمعی از پیشکسوتان و صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل و با دبیری کریم حاجی‌زاده در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در شروع این نشست گفت: در ستاد بزرگداشت هفته استان اردبیل همواره بر اقدامات پژوهشی درمورد اردبیل و صفویه تاکید شده است و برگزاری نشست «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور اندیشمندان این حوزه با هدف تشریح نقش صفویه در تاریخ ایران اتفاق افتاد.

جلیل جباری افزود: برگزاری این نشست و حضور صاحب‌نظران به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم ادامه مسیر را با شروع اردبیل پژوهی و نقش صفویه در انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی به پیش ببریم.

او تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برای برگزاری مراسم روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی از هفته‌های قبل با هم‌گرایی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط انجام شده بود و با توجه به نقش صفویه در سرنوشت کشورمان، تلاش می‌کنیم این آیین در سال‌های آینده در سطح ملی و به ویژه با همکاری استان‌هایی که در دوره صفویه نقش ویژه‌ای داشته‌اند برگزار شود.

نشست تخصصی «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» با حضور و سخنرانی سید احمد محیط طباطبایی، منصور صفت‌گل، شهریار شاهین‌دژی، ابراهیم زارعی، محمد جواد حق‌شناس و علیرضا تابش به دبیری کریم حاجی‌زاده همراه بود.

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