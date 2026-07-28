رونق هنر حصیربافی دشتستان در قاب رسانه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان بوشهر و با هدف حمایت از هنرهای بومی، مستند تخصصی تولید صنایع‌دستی حصیری در بخش آب‌پخش، تولید و برای پخش از شبکه‌های سراسری و استانی آماده شد.

این پروژه که با هدف بازنمایی فرآیند تولید و ارزش هنری حصیربافی دشتستان کلید خورد، حاصل تعامل و همکاری سازنده روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان، صداوسیمای مرکز بوشهر و بخش خصوصی (بوم‌گردی خانم کیانی) است.

آبپخش که به دلیل حفظ اصالت در شیوه تولید صنایع‌دستی، یکی از قطب‌های مهم این هنر-صنعت در استان محسوب و بنام شهر ملی حصیر ایران شناخته می‌شود با نخلستان‌های سرسبز و متمرکز به عنوان لوکیشن این مستند انتخاب شد.

در این مستند، هنرمندان و پیشکسوتان حصیربافی منطقه، مراحل مختلف تولید، از آماده‌سازی مواد اولیه تا نقش‌اندازی بر روی محصولات حصیری را به تصویر کشیدند.

روایتی از هنر کهن دشتستان

ساخت این مستند علاوه بر جنبه‌های هنری، گامی موثر در جهت مستندنگاری میراث ناملموس دشتستان و ترویج فرهنگ استفاده از محصولات بومی است. با توجه به اهمیت صنایع‌دستی در اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی زنان هنرمند این منطقه، پخش این مستند از شبکه‌های استانی و سراسری می‌تواند نقش به‌سزایی در معرفی برند صنایع‌دستی آب‌پخش به گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای دستی ایفا کند.

دست‌اندرکاران این پروژه امیدوارند که با انعکاس تلاش صنعتگران و نمایش زیبایی‌های بومی روستای چهاربرج، گام دیگری در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و صنایع‌دستی در شهرستان دشتستان برداشته شود. این مستند پس از طی مراحل تدوین نهایی، در جدول پخش برنامه‌های صداوسیمای مرکز بوشهر و پروژه ایران‌جان، بوشهرایران قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/