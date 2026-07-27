بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد مظفری عصر روز گذشته یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با حضور در پایانه مسافربری شهید مجید بشکوه از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مسافران و زائران و همچنین وضعیت زیرساختهای این مجموعه قرار گرفت.
فرماندار بوشهر در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه پایانه مسافربری در حملونقل برونشهری و نقش آن در جابهجایی زائران و مسافران، اظهار کرد: پایانه مسافربری بوشهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز حملونقل مرکز استان نقش بیبدیلی در خدمترسانی به شهروندان مسافران و بهویژه زائران عزیز دارد، تقویت و توسعه زیرساختهای این پایانه باید با نگاه اصلی به زائران و تأمین رفاه آنان دنبال شود.
او در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه بازسازی و بهسازی پایانه، گفت: با توجه به آسیبهای واردشده به تأسیسات و بخشهای مختلف پایانه طی جنگ تحمیلی سوم اقدامات مناسبی را برای رفع نواقص ارتقای کیفیت خدمات آغاز کرده است که این روند باید با جدیت ادامه یابد تا شاهد ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران و زائران باشیم.
مظفری با اشاره به اهمیت آمادگی پایانه برای ایام پیک سفر از جمله اربعین حسینی، اعلام کرد: با توجه به پیشرو بودن ایام اربعین و افزایش تردد زائران ضروری است تمامی دستگاههای متولی از جمله شهرداری راهداری و شرکتهای مسافربری هماهنگی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عزیز داشته باشند.
فرماندار بوشهر تصریح کرد: پایانه مسافربری بوشهر باید به عنوان یکی از مراکز اصلی خدمترسانی به زائران، از آمادگی کامل برخوردار باشد.
او در پایان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد پایانه، بیان کرد: نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی و همچنین ارتقای سطح رفاهی مسافران و زائران باید بهصورت مستمر توسط دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت زیرساختها ارتقای کیفیت خدمات و آمادگی برای ایام پیک سفر بهویژه در آستانه اربعین حسینی انجام شد.
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