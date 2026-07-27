۹۴ درصد روستاهای بوشهر تحت پوشش کامل موبایل و اینترنت هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی سملیان امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ از کسب رتبه دوم کشوری این استان در حوزه توسعه پوشش تلفن همراه روستاهای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: اکنون ۹۴ درصد این روستاها از پوشش کامل شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: در راستای تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با همکاری اپراتورها، توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) را با اولویت در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: دستاورد این اقدامات، کسب رتبه دوم کشوری استان بوشهر در حوزه توسعه پوشش تلفن همراه روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به وضعیت پوشش شبکه در استان تصریح کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون ۹۴ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر از پوشش کامل شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

سملیان تأکید کرد: این دستاورد حاصل اجرای دقیق و موفق طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) در نقاط مختلف استان است که با هدف گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عادلانه روستاییان به خدمات نوین ارتباطی و دیجیتال دنبال شده است.

او خاطرنشان کرد: کسب این رتبه نشان‌دهنده شتاب در تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در استان بوشهر است و هدف نهایی این اداره‌کل، بهره‌مندی همه روستاهای استان از پوشش ارتباطی باکیفیت و پایدار است.

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