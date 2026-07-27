خلیج فارس و سواحل استان بوشهر تا فردا مواج است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی گفت: با تداوم وزش باد نسبتاً شدید شمال‌غربی روی خلیج فارس تا فردا سه‌شنبه، به‌ویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر، در برخی ساعات شاهد مواج بودن خلیج فارس خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از وقت امروز، با رشد ابر در برخی نقاط، غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان بوشهر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت وزش تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

او درباره وضعیت جوی و دریایی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر خواهد بود و در برخی نقاط شرقی و جنوبی، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی وجود دارد. همچنین فردا در مناطق شمالی و مرکزی استان، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای پیش‌بینی شده است.

مساعدی با اشاره به وضعیت وزش باد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال‌غربی و گاهی جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ و گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود و در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان، سرعت باد به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

او ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل نیز ۹۰ تا ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر درباره زمان جزر و مد در بندر بوشهر نیز گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت ۷:۱۳، جزر اول ساعت ۱۵:۲۹، مد دوم ساعت ۲۱:۲۹ و جزر دوم ساعت ۲۳:۵۳ خواهد بود.

مساعدی با اشاره به شرایط دمایی و رطوبت هوا در استان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در نقاط مختلف استان بوشهر بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و میزان رطوبت و شرجی در نواحی ساحلی استان نیز تا ۷۵ درصد رسیده است.

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