بازرسی مشترک از ترمینال مسافربری بوشهر در آستانه سفرهای اربعین

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدموسی حسینی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز فعالیت دستگاههای ذیربط برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی گفت: در راستای خدماترسانی مطلوب به زائران، دستگاههای مسئول اقدامات لازم را برای فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز آغاز کردهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از انجام بازرسی مشترک از ترمینال مسافربری بوشهر خبر داد و افزود: با توجه به افزایش سفرهای زیارتی اربعین، تیم بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان از ترمینال مسافربری بوشهر بازدید کردند.
او خاطرنشان کرد: در این بازرسی، وضعیت فروش بلیط، رعایت نرخهای مصوب، نحوه حرکت اتوبوسها و چگونگی ارائه خدمات به زائران بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی با تأکید بر تداوم این نظارتها تصریح کرد: نظارت بر ترمینالهای مسافربری و شرکتهای حملونقل در ایام اربعین بهصورت مستمر و ویژه ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در فروش بلیط، گرانفروشی یا اختلال در حرکت اتوبوسها برخورد قانونی صورت میگیرد.
او از شهروندان و زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه 135 گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما