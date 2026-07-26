میزبانی دشتی و تنگستان از زائران اربعین با ۶۳ موکب رسمی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین زارعی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به شور و اشتیاق وصف‌ناپذیر مردم دو شهرستان دشتی و تنگستان در استقبال از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۳ موکب رسمی در شهرستان‌های دشتی و تنگستان به ثبت رسیده و در کنار آن‌ها، شمار زیادی از مواکب مردمی و خودجوش با عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این مواکب، طیف وسیعی از خدمات از جمله پذیرایی در سه وعده غذایی، اسکان و سایر ملزومات مورد نیاز زائران در دستور کار قرار گرفته و تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از عاشقان حسینی اندیشیده شده است.

او با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه در مسیر تردد زائران، بیان کرد: شهرستان‌های دشتی و تنگستان در ایام اربعین، افتخار میزبانی از زائران استان‌های همجوار از جمله جنوب فارس، جنوب کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را دارند.

زارعی خاطرنشان کرد: علاوه بر زائران هموطن، این منطقه مسیر عبور زائران کشورهای افغانستان و پاکستان و حتی عاشقان اباعبدالله (ع) از شهر «لاکنو» هند است که مردم خونگرم دشتی و تنگستان با آغوش باز به استقبال و پذیرایی از آنان می‌پردازند.

او در پایان مشارکت گسترده مردم و حضور فعال مواکب رسمی و مردمی را نمادی از ظرفیت بالای فرهنگی و مذهبی این منطقه برشمرد و تصریح کرد: روحیه بالای خدمت‌رسانی مردم منطقه، جلوه‌ای زیبا از ارادت به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) است که هر ساله با شکوه بیشتری در ایام اربعین به نمایش گذاشته می‌شود.

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