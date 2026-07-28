بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید طالب لواسانی امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ از تشدید نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی بوشهر همزمان با اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران و زائران در دستور کار قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به اهمیت مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی در تامین رفاه، آسایش و خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین اظهار کرد: در آستانه اربعین حسینی، بازدیدهای مستمر، میدانی و هدفمند از این مجتمعها در سطح استان بوشهر در حال انجام است تا روند ارائه خدمات به شکل دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
او با بیان اینکه در این بازدیدها بخشهای مختلف مجتمعهای خدماتی رفاهی مورد بررسی قرار میگیرد، افزود: کیفیت خدمات، امکانات رفاهی، نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و فضاهای استراحت از جمله محورهای مهم ارزیابی است و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا کاستی، تذکرات لازم برای رفع مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن ارائه خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با تاکید بر اینکه خدمترسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یک مسئولیت ملی، فرهنگی و دینی است، تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با همکاری بهرهبرداران مجتمعهای خدماتی رفاهی، همه ظرفیت و توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و در شأن زائران به کار گرفته است.
لواسانی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در بهبود کیفیت خدمات خاطرنشان کرد: زائران و مسافران میتوانند پیشنهادها، انتقادها و گزارشهای خود درباره نحوه ارائه خدمات در مجتمعهای خدماتی رفاهی و همچنین برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت راهها را از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ ثبت و پیگیری کنند.
او با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این نظارتها بیان کرد: با تداوم بازدیدها و همکاری مناسب بهرهبرداران مجتمعهای خدماتی رفاهی، زائران اربعین در مسیر تردد خود از خدمات باکیفیت، محیطی پاکیزه و امکانات مناسب بهرهمند میشوند و سفری ایمن، آرام و همراه با آسایش را تجربه خواهند کرد.
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