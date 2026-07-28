https://www.chtn.ir/x4sWH۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۴ کد خبر 1405050600456 فیلم خبری رونمایی از تولیدات و منسوجات کارگاه نساجی سی نیز رونمایی از تولیدات و منسوجات کارگاه نساجی سی نیز انتهای پیام/ کد خبر 1405050600456 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها کارگاه صنایعدستی افتتاح کارگاه بوشهر گردشگری پربینندهترینها جوین؛ پیوند هوشمندانه هنر دستکند و معماری بومی در دل زمین حضور رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در مازندران … قرنآباد؛ جایی که جنگل، آب و آرامش به هم میرسند گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه
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