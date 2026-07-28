۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۴

رونمایی از تولیدات و منسوجات کارگاه نساجی سی نیز

رونمایی از تولیدات و منسوجات کارگاه نساجی سی نیز

رونمایی از تولیدات و منسوجات کارگاه نساجی سی نیز

انتهای پیام/

کد خبر 1405050600456
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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