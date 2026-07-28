رطوبت و شرجی هوا در نوار ساحلی استان بوشهر به ۷۹ درصد رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از حاکمیت وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی بر استان و روی خلیج فارس تا روز جمعه خبر داد و گفت: طی این مدت احتمال رشد ابر در برخی نقاط غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان و وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت وزش تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود، افزود: از اوایل وقت روز جمعه با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات مواج خواهند بود.

او با تشریح پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر اظهار کرد: آسمان استان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود ضمن اینکه در ساعات عصرگاهی در برخی ارتفاعات جنوبی استان رشد ابر و احتمال ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی منتظر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت وزش باد تصریح کرد: جهت باد در استان بوشهر متغیر و غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی با بیان اینکه ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: امروز در فراساحل شمالی ارتفاع موج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر تخمین زده می‌شود و فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۷:۵۵، جزر دریا ساعت ۱۵:۵۸ و مد دوم ساعت ۲۱:۴۶ خواهد بود.

او با اشاره به وضعیت دما و رطوبت استان در شبانه‌روز گذشته افزود: دمای هوا در استان بوشهر بین ۴۰ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و میزان رطوبت هوا در نوار ساحلی استان به ۷۹ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش شرجی در مناطق ساحلی است.

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