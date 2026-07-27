به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، از مرکز تخصصی سطح عالی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور در بافت تاریخی شهر قم بازدید و بر رفع مشکلات مردم در بافت تاریخی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در حاشیه این بازدید، بر ضرورت توجه ویژه به مسائل و مشکلات مردم ساکن در این محدوده تأکید کرد.

بهزاد احمدی فارسانی، با اشاره به اهمیت بافت تاریخی قم اظهار کرد: حفظ و احیای بافت تاریخی، بدون توجه به نیازها و مطالبات ساکنان این مناطق امکان‌پذیر نیست و باید در کنار صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهر، برای رفع مشکلات مردم نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

او افزود: رسیدگی به مسائل زیرساختی، خدماتی و اجتماعی ساکنان بافت تاریخی باید به‌صورت هماهنگ و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال شود تا علاوه بر حفظ ارزش‌های تاریخی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز فراهم شود.

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