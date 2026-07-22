اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تبیین چشم‌انداز توسعه استان، گردشگری زیارت را محور اصلی پیشرفت قم دانست و اظهار کرد: با توجه به وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه (س)، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان باید با رویکرد تقویت گردشگری مذهبی و زیارت طراحی و اجرا شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، تصریح کرد: ظرفیت‌های قم بسیار فراتر از امکانات موجود است و برای پاسخ‌گویی به نیاز زائران داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار قم، فرودگاه قم را مهم‌ترین زیرساخت راهبردی توسعه گردشگری استان برشمرد و گفت: بخش عمده کارکرد این فرودگاه، به‌ویژه در حوزه گردشگری مذهبی، پذیرش زائران کشورهای مختلف، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس خواهد بود. این پروژه که برای مدتی متوقف شده بود، با تاکید رئیس‌جمهوری، همراهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همکاری وزارت راه و شهرسازی و مطالبه مراجع معظم تقلید، بار دیگر فعال شده و عملیات اجرایی آن با جدیت در حال انجام است.

بهنام‌جو با اشاره به سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح افزود: برای تکمیل فرودگاه قم حدود ۱۲ همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز است و برنامه‌ریزی شده این پروژه تا اواخر سال آینده به بهره‌برداری برسد؛ پروژه‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه بین‌المللی قم در عرصه گردشگری زیارت خواهد داشت.

وی توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از دیگر اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت هتل‌های چهار و پنج‌ستاره، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش در دستور کار قرار دارد تا متناسب با جایگاه مذهبی و بین‌المللی قم، خدمات اقامتی نیز ارتقا یابد.

استاندار قم با اشاره به فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: خوشبختانه با مدیریت فعال، پیگیر و میدانی مجموعه اداره‌کل، اقدامات مؤثری در حوزه توسعه گردشگری در حال انجام است و روند اجرای پروژه‌ها با سرعت مطلوبی دنبال می‌شود.

وی همچنین از احداث ساختمان جدید اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم خبر داد و افزود: ساختمان فعلی متناسب با شان استان قم و جایگاه این دستگاه نبود. با همکاری شهرداری قم، زمین مناسبی برای احداث ساختمان جدید اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

بهنام‌جو، ایجاد موزه جامع قم را یکی دیگر از مطالبات مهم فرهنگی استان دانست و گفت: قم با وجود پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمند، تاکنون از یک موزه شاخص و جامع برخوردار نبوده است. با پیگیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، ساختمانی در مجاورت حرم مطهر برای راه‌اندازی موزه موقت در اختیار قرار گرفته و تجهیز آن در دست پیگیری است. همچنین مکان احداث موزه دائمی قم در محور پیامبر اعظم (ص) پیش‌بینی شده و مراحل طراحی آن نیز دنبال خواهد شد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور نباید مانعی برای ادامه روند توسعه باشد. با اتکا به ظرفیت‌های گسترده استان و کشور، پروژه‌های توسعه‌ای با قدرت دنبال خواهد شد و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن‌ها با جدیت ادامه دارد.

استاندار قم با اشاره به نشست مشترک اخیر خود با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان وزارتخانه و مدیران استانی گفت: در این جلسه درباره تأمین منابع اعتباری جدید برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و گردشگری استان توافقات بسیار خوبی حاصل شد تا پروژه‌های اولویت‌دار با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

بهنام‌جو همچنین از افزایش اختیارات استانی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: در راستای سیاست دولت برای تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، مقرر شد بخشی از اختیارات مرتبط با واگذاری و بهره‌برداری از فضاها و مجموعه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی به اداره‌کل استان واگذار شود؛ اقدامی که ضمن تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و توسعه مشارکت با شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و بخش‌خصوصی را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با امضای توافق‌نامه نهایی میان استانداری و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و ارتقای جایگاه قم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری زیارت جهان اسلام، با شتاب بیشتری دنبال شود.

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