یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در تشریح نتایج دیدار اخیر خود با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به پیگیری مصوبات سفر سال گذشته وزیر به این استان، اظهار کرد: سفر وزیر میراث‌فرهنگی در سال گذشته منشا اتخاذ تصمیمات مهم و راهبردی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و گردشگری کهگیلویه‌وبویراحمد بود، اما شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های اعتباری، روند اجرای بخشی از این مصوبات را با کندی مواجه کرد.



وی افزود: در این نشست، با حضور نماینده مردم، مهم‌ترین محور گفت‌وگو، پیگیری اجرای مصوبات سفر وزیر بود که در رأس آن، احیا، حفاظت و بازآفرینی بافت تاریخی دهدشت قرار داشت؛ مجموعه‌ای ارزشمند با وسعتی حدود ۳۵ هکتار که از مهم‌ترین ظرفیت‌های میراثی جنوب کشور به شمار می‌رود.



رحمانی تصریح کرد: در سفر سال گذشته مقرر شده بود ۶۰ میلیارد تومان برای تملک، حفاظت، مرمت و احیای این بافت تاریخی اختصاص یابد و در این نشست نیز وزیر میراث‌فرهنگی دستور داد بخش باقی‌مانده تعهدات اعتباری این پروژه، به میزان ۴۰ میلیارد تومان، در سال جاری تأمین شود تا روند اجرایی آن با شتاب بیشتری دنبال شود.



استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، تکمیل موزه میراث‌فرهنگی استان را از دیگر محورهای مهم این نشست برشمرد و گفت: بخشی از اعتبارات این پروژه پیش‌تر تخصیص یافته بود و وزیر میراث‌فرهنگی در این جلسه نیز دستور تأمین باقی‌مانده منابع مالی را صادر کرد تا این مجموعه در صورت فراهم بودن شرایط، در هفته دولت و در غیر این صورت، در نخستین فرصت ممکن به بهره‌برداری برسد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر روستای تاریخی آرو اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست، فراهم‌سازی مقدمات ثبت جهانی این روستا بود که بر اساس دستور وزیر، توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل فرآیندهای ثبتی آن به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.



رحمانی همچنین از تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سُخت خبر داد و افزود: این پروژه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری استان، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است.



وی ادامه داد: در حوزه میراث‌فرهنگی مرتبط با سد خرسان نیز مقرر شد کاوش‌ها و مطالعات باستان‌شناسی نیمه‌تمام این محدوده با دستور وزیر از سر گرفته شود تا فرآیند شناسایی و صیانت از آثار تاریخی منطقه تکمیل شود.



استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به اهمیت محوطه تاریخی سولک گفت: در این نشست درخواست ایجاد پایگاه میراث‌فرهنگی برای این مجموعه ارزشمند که آثار برجسته‌ای از دوره اشکانی را در خود جای داده است، مطرح شد و وزیر نیز دستورات لازم را برای پیگیری این موضوع صادر کرد.



رحمانی با تاکید بر رویکرد حمایتی وزیر میراث‌فرهنگی نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: در این جلسه، دستورات لازم به معاونان و مدیران وزارتخانه برای اجرای کامل مصوبات سفر سال گذشته و تسریع در پیگیری برنامه‌های جدید ابلاغ شد تا ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی کهگیلویه‌وبویراحمد بیش از پیش در مسیر توسعه گردشگری و رونق اقتصادی قرار گیرد.



وی در پایان با بیان اینکه احیای بافت تاریخی دهدشت می‌تواند به یکی از موتورهای محرک توسعه استان تبدیل شود، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت ارزشمند، علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد مردم، به‌ویژه در شهرستان کهگیلویه و شهر دهدشت خواهد بود و امیدواریم با هم‌افزایی وزارت میراث‌فرهنگی، مدیریت استان و نمایندگان مردم، تمامی این برنامه‌ها به‌صورت کامل محقق شود.

انتهای پیام/