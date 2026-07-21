به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و طی آن تفاهمنامه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط اضطرار ناشی از جنگ در حوزههای گردشگری و صنایعدستی به امضای دو وزیر رسید.
این تفاهمنامه با هدف صیانت از اشتغال، پشتیبانی از سرمایهگذاری، جبران خسارت فعالان اقتصادی و تقویت تابآوری صنعت گردشگری و صنایعدستی تدوین شده و مهمترین محورهای آن شامل حمایتهای تامین مالی، تسهیلات تولید و اشتغال، حمایتهای مالیاتی و ایجاد سازوکارهای جدید تامین منابع مالی است.
روز امید برای جامعه گردشگری و صنایعدستی ایران
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امضای این تفاهمنامه را نقطه عطفی در مسیر حمایت از فعالان این دو حوزه دانست و گفت: امروز برای جامعه گردشگری و صنایعدستی ایران، روزی امیدآفرین و ماندگار است؛ اتفاقی که بدون اراده رئیسجمهوری، همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاری مجموعه دولت محقق نمیشد.
وی با قدردانی از وزارت اقتصاد، شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاههای همکار افزود: وزارت اقتصاد طی دو سال گذشته اقدامات مؤثر و تعیینکنندهای در حوزه حمایت از تولید، اشتغال و رفع موانع سرمایهگذاری انجام داده و امروز نتایج این همکاریها در قالب یک تفاهمنامه عملیاتی نمایان شده است.
توسعه بومگردی؛ راهبردی برای مهاجرت معکوس و احیای اقتصاد روستا
صالحیامیری با تاکید بر نقش گردشگری روستایی در توسعه متوازن کشور اظهار کرد: توسعه بومگردی، زمینهساز مهاجرت معکوس، تثبیت جمعیت در روستاها، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد محلی است.
وی تصریح کرد: وزارت میراثفرهنگی حمایت از بومگردی را یکی از اولویتهای راهبردی خود میداند و معتقد است هر واحد بومگردی میتواند زنجیرهای از مشاغل در حوزه صنایعدستی، کشاورزی، خدمات و گردشگری را فعال کند.
حمایت از سرمایهگذاران؛ پیشنیاز جهش صنعت گردشگری
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گفت: مسئله اساسی امروز، حمایت از سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای گردشگری است؛ حوزهای که بدون پشتیبانی دولت امکان تحقق ظرفیتهای عظیم آن وجود ندارد.
وی با اشاره به شرایط دشوار صنعت گردشگری در ماههای اخیر افزود: با اجرای بستههای حمایتی و برنامههای پیشبینیشده، بهزودی شاهد جهش در توسعه هتلهای چهارستاره و افزایش ظرفیت اقامتی کشور خواهیم بود.
وی در پایان از همراهی وزیر اقتصاد در هیئت دولت قدردانی کرد و گفت: آقای مدنیزاده همواره در مسیر رفع موانع گردشگری و صنایعدستی همراه وزارت میراثفرهنگی بوده و از پیشنهادهای این وزارتخانه حمایت کردهاند.
حمایت از گردشگری، حمایت از اشتغال، ارزآوری و نشاط اجتماعی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به خسارتهای واردشده به صنعت گردشگری در ماههای اخیر اظهار کرد: گردشگری یکی از بخشهایی است که بیشترین آسیب را متحمل شده و از منظر اشتغال در شرایط دشواری قرار دارد؛ از اینرو حمایت از این حوزه، یک مسئولیت ملی است.
وی افزود: کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و تمامی معاونتها و سازمانهای وابسته در قالب این ساختار، اقدامات کارشناسی لازم را برای حمایت از بخشهای آسیبدیده دنبال کردهاند که تفاهمنامه امروز، حاصل همین فرآیند کارشناسی است.
گردشگری؛ یکی از پیشرانهای ارزآوری اقتصاد ایران
مدنیزاده با تاکید بر جایگاه اقتصادی گردشگری تصریح کرد: یکی از مهمترین مزیتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظرفیت بالای ارزآوری آن است و باید منابع مالی کشور به سمت بخشهای مولد و ارزآفرین هدایت شود تا ضمن جبران خسارتها، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود.
وی افزود: گردشگری عاملی مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و بهبود روحیه جامعه بهویژه در شرایط پساجنگ به شمار میرود.
کارت اعتباری «افرا» و کارت گردشگری ارزی؛ ابزارهای نوین توسعه گردشگری
وزیر اقتصاد با تشریح برخی ابزارهای جدید حمایت مالی گفت: علاوه بر ظرفیتهای پیشبینیشده در این تفاهمنامه، کارت اعتباری «افرا» برای استفاده ایرانیان در حوزه گردشگری طراحی شده و همچنین کارت گردشگری ارزی نیز با هدف تسهیل مبادلات مالی گردشگران خارجی، بهویژه گردشگران زیارتی، در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد فصل تابستان فرصت مناسبی برای جبران بخشی از خسارتها و بازگشت رونق به صنعت گردشگری باشد.
مدنیزاده همچنین بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری سلامت و تمامی زیرشاخههای آن تاکید کرد.
حمایتهای مالی از بنگاههای آسیبدیده وارد مرحله اجرایی شد
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از آغاز اجرای بستههای حمایتی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۲۵ بنگاه صنایعدستی برای دریافت تسهیلات ثبتنام کردهاند و موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
وی افزود: ثبتنام بنگاههای فعال در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، تبریز و منطقه آزاد کیش نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
اختصاص بسته حمایتی ویژه برای بنگاههای خسارتدیده
شالبافیان با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی واحدهای اقتصادی اظهار کرد: برای بنگاههایی که آسیب فیزیکی دیدهاند، با همکاری وزارت اقتصاد و بنیاد علوی بستههای حمایتی ویژه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ۲۷ بنگاه بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند و برای سایر واحدهای آسیبدیده نیز بنیاد برکت و بنیاد علوی حمایتهای مالی لازم را ارائه خواهند کرد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی افزود: با اختصاص حدود یکونیم همت منابع مالی، امکان جبران بخش مهمی از خسارتهای وارده فراهم خواهد شد و همچنین حمایتهای بیمهای این بنگاهها آغاز میشود.
توسعه صادرات صنایعدستی؛ فراتر از پرداخت تسهیلات
شالبافیان با تاکید بر اینکه این تفاهمنامه فقط به پرداخت تسهیلات محدود نیست، گفت: طرح توسعه صادرات و فروش صنایعدستی نیز همزمان آغاز شده و موانع اجرایی آن در برخی استانها شناسایی شده است.
وی افزود: پیگیری فرآیندهای اداری و رفع موانع صادرات صنایعدستی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تفاهمنامه، زمینهساز رونق دوباره گردشگری کشور
در پایان این نشست، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با ابراز امیدواری نسبت به نتایج اجرای این تفاهمنامه گفت: امیدواریم امضای این سند مشترک بتواند زمینه رفع مشکلات فعالان گردشگری و صنایعدستی را فراهم کرده و آغازگر دورهای جدید از رونق، سرمایهگذاری و توسعه پایدار گردشگری کشور باشد.
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