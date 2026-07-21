به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در ادامه برنامه‌های میدانی خود در تهران، از مجموعه خانه هنر (آرت‌سنتر) و همچنین مجموعه استارت‌آپی «هفت‌هشتاد» بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با مدیران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و کارکنان این دو مجموعه، بر ضرورت تقویت زیست‌بوم فرهنگ، هنر، گردشگری و اقتصاد خلاق در کشور تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه بازدید از مجموعه خانه هنر، با دعوت از شهروندان به بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری پایتخت، اظهار کرد: تهران علاوه بر همه ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، شهری سرشار از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، هنری و تاریخی است؛ شهری که در آن هنرمندان، نویسندگان، شاعران، سینماگران، نقاشان و فعالان هنرهای تجسمی، سرمایه‌های بزرگ هویتی کشور را شکل داده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ارزش‌های فرهنگی و هنری هستیم، افزود: در شرایطی که مسائل اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی و تحولات مختلف اجتماعی و حتی تجربه جنگ، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است، نباید از نیازهای عمیق فرهنگی و معنوی انسان غافل شویم؛ زیرا انسان تنها با تأمین نیازهای مادی به تعالی نمی‌رسد و برای استمرار نشاط، امید، خلاقیت و پویایی اجتماعی، به تغذیه فرهنگی، معرفتی و هنری نیز نیازمند است.

صالحی‌امیری با توصیف مراکز فرهنگی و هنری به‌عنوان کانون‌های تولید امید و خلاقیت، تصریح کرد: افزایش سرانه مصرف فرهنگی باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود. میزان مطالعه، حضور در سینما، تئاتر، گالری‌های هنری، رویدادهای موسیقایی، موزه‌ها و مراکز فرهنگی، شاخصی مهم برای سنجش پویایی فرهنگی هر جامعه به شمار می‌رود و ارتقای این شاخص، سرمایه اجتماعی کشور را تقویت خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با دعوت ویژه از نسل جوان برای بازدید از مجموعه‌های فرهنگی و هنری تهران، گفت: اطمینان دارم هر جوانی که در چنین فضاهایی حضور پیدا کند، تجربه‌ای متفاوت از نشاط، آرامش و الهام فرهنگی به دست خواهد آورد. این مراکز بستر گفت‌وگو، خلاقیت، اندیشه‌ورزی و شکل‌گیری سرمایه انسانی آینده ایران محسوب می‌شوند.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها باید کتاب، هنر، سینما، تئاتر، موسیقی، موزه و مراکز فرهنگی را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنند. جامعه‌ای که فرهنگ در متن زندگی روزمره آن جاری باشد، از انسجام اجتماعی، هویت ملی و پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.

صالحی‌امیری با اشاره به مسئولیت دولت در حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: دولت با وجود همه مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها، توسعه فضاهای فرهنگی و هنری را از الزامات تحقق توسعه متوازن کشور می‌داند و حمایت از فعالان این حوزه را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین پیش از حضور در خانه هنر، از مجموعه استارت‌آپی «هفت‌هشتاد» بازدید کرد؛ مجموعه‌ای دانش‌بنیان که در حوزه ارائه خدمات هوشمند گردشگری، از جمله رزرو بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس، هتل، تور و سایر خدمات سفر فعالیت می‌کند.

در این بازدید، صالحی‌امیری ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این مجموعه، نقش فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های خلاق را در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تسهیل سفر، افزایش رضایتمندی گردشگران و توسعه اقتصاد گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و بر حمایت وزارت میراث‌فرهنگی از نوآوری، کارآفرینی و زیست‌بوم استارت‌آپی این حوزه تاکید کرد.

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