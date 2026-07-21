به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز سه‌شنبه در جریان بازدید از یک هتل در حال ساخت با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در مرکز تهران، با ادای احترام به شهدای «جنگ رمضان» و مقاومت ملت ایران، اظهار کرد: پیش از هر سخنی، بر ارواح طیبه همه شهدایی که با ایثار و جان‌فشانی، عزت، اقتدار و امنیت را برای ایران اسلامی رقم زدند، درود می‌فرستیم و در برابر عظمت آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه گردشگری، آن را نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دانست و افزود: این مجموعه به‌طور کامل با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حال احداث است و امروز با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این هتل تا پایان سال جاری افتتاح و به ظرفیت اقامتی تهران افزوده خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه طراحی این مجموعه از منظر معماری و هویت فرهنگی، واجد ویژگی‌های ممتاز است، تصریح کرد: بهره‌گیری هوشمندانه از عناصر فرهنگی، هنری و اقلیمی جهان اسلام، از هند و مراکش تا دیگر سرزمین‌های اسلامی، هویتی متمایز به این پروژه بخشیده و آن را به فضایی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی با سلایق گوناگون تبدیل کرده است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین چالش گردشگری پایتخت، کمبود هتل‌های استاندارد چهار و پنج ستاره است، اظهار داشت: تهران با وجود جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی خود، همچنان فاصله معناداری با استانداردهای جهانی در حوزه زیرساخت‌های اقامتی دارد. از مجموع ۱۴۴ هتل فعال پایتخت، تعداد محدودی در رده هتل‌های پنج‌ستاره قرار دارند و این ظرفیت، پاسخگوی نیازهای روبه‌رشد گردشگری، برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی نیست.

وی ادامه داد: استان تهران به احداث هتل‌های پنج‌ستاره جدید نیاز جدی دارد تا بتواند علاوه بر میزبانی گردشگران خارجی، پاسخگوی حجم بالای سفرهای داخلی با اهداف تجاری، اداری، درمانی، فرهنگی و آموزشی نیز باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی از شکل‌گیری موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خبر داد و گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر، اقبال سرمایه‌گذاران به حوزه گردشگری به شکل محسوسی افزایش یافته است. در نشست اخیر با حدود ۵۰ سرمایه‌گذار بزرگ کشور، آمادگی جدی آنان برای ورود به پروژه‌های زیرساختی گردشگری کاملا مشهود بود و این روند، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه این صنعت است.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: دولت با هدف شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، پنج مشوق راهبردی را برای سرمایه‌گذاران تصویب و اجرایی کرده است که زمینه حضور گسترده‌تر بخش‌خصوصی را فراهم می‌کند.

صالحی‌امیری یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها را امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی گردشگری عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب پروژه‌های ترکیبی، کاربری‌های اقامتی، تجاری، اداری و مسکونی را به‌صورت همزمان توسعه دهند؛ موضوعی که جذابیت اقتصادی پروژه‌ها را افزایش داده و تاکنون نیز مجوزهای متعددی در این زمینه صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به حمایت شهرداری‌ها از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عوارض ساختمانی این پروژه‌ها حذف شده است؛ به‌گونه‌ای که تا ۸۰ درصد معافیت در پرداخت عوارض اعمال می‌شود و مابقی نیز با دوره تنفس پنج‌ساله پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی از موافقت دولت با واردات ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز برای تجهیز هتل‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خبر داد و گفت: این تصمیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت برای ارتقای کیفیت زیرساخت‌های اقامتی و تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه راهبرد دولت، اتکا به توان بخش خصوصی در توسعه گردشگری است، تصریح کرد: امروز تمامی پروژه‌های بزرگ گردشگری کشور با محوریت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال اجراست و بیش از سه هزار پروژه گردشگری فعال در سراسر کشور بدون استثنا توسط این بخش پیش می‌رود؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی و نقش‌آفرینی آن در توسعه ملی است.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد با بهره‌گیری از بسته‌های حمایتی دولت، در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور مشارکت کنند و گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تمام ظرفیت خود در کنار سرمایه‌گذاران خواهد ایستاد تا با توسعه زیرساخت‌های اقامتی، جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گردشگری بیش از پیش ارتقا یابد.

انتهای پیام/