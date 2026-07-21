به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست با مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با اشاره به شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: در مقطع اخیر، همه ارکان نظام مسئولیت تاریخی خود را ایفا کردند؛ نیروهای مسلح در میدان دفاع از امنیت و اقتدار ملی، مردم با حضور و حمایت خود در عرصه اجتماعی و دولت با پشتیبانی همه‌جانبه از ملت و نیروهای مسلح، سه ضلع قدرت ملی را شکل دادند و نتیجه این هم‌افزایی، تثبیت عزت، اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با بیان اینکه حفظ ایران، نخستین مسئولیت ملی همه مدیران و آحاد جامعه است، افزود: ایران مستقل، مقتدر و مقاوم، ارزش مشترکی است که همه باید نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشیم. آنچه امروز بقای جامعه ایرانی و استمرار اقتدار نظام سیاسی را تضمین می‌کند، همدلی، همگرایی و انسجام ملی است و هرگونه صدای دوگانه یا رفتار تفرقه‌آفرین، ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرد.

صالحی‌امیری تاکید کرد: همه باید از حاشیه‌ها عبور کنیم و با یک صدا و یک هدف در برابر دشمن بایستیم. سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین پشتوانه کشور است و حفظ آن، وظیفه‌ای ملی و راهبردی محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران در ساختار فرهنگی، تاریخی و گردشگری کشور گفت: تهران، کانونی بزرگ از ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری ایران به شمار می‌رود و ارتقای جایگاه مدیریتی این استان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی از پیگیری ارتقای ساختار اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی ماموریت‌ها، تنوع ظرفیت‌ها و حجم مسئولیت‌های استان، ارتقای ساختار سازمانی تهران می‌تواند زمینه حل بسیاری از مسائل موجود را فراهم کند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی استان تهران تصریح کرد: شهرری، بازار تاریخی تهران، بافت‌های ارزشمند تاریخی، محوطه‌های باستانی، آثار قاجاری و همچنین اکتشافات جدید، نشان می‌دهد که تهران هنوز ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی در حوزه میراث‌فرهنگی دارد و لازم است برنامه‌ای جامع برای پژوهش، حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند تدوین شود.

وی حفاظت از میراث تاریخی را نیازمند مدیریتی هوشمندانه دانست و گفت: باید میان حفظ حقوق مردم، توسعه شهری و صیانت از میراث‌فرهنگی، توازن منطقی برقرار شود؛ این دو نه در تقابل، بلکه در امتداد یکدیگر قرار دارند و هر دو باید همزمان تامین شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان تهران اظهار کرد: تهران دروازه ورود بخش قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی به ایران است و نخستین تصویر گردشگران از کشور، در این استان شکل می‌گیرد؛ بنابراین کیفیت زیرساخت‌ها، تولید محتوا، خدمات گردشگری و معرفی جاذبه‌ها، مستقیما بر تصویر ایران در افکار عمومی جهان اثرگذار است.

وی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری مناطق فیروزکوه، دماوند، شمال، جنوب، غرب و جنوب‌شرق تهران را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: توسعه گردشگری پیرامونی تهران باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد و برای افق‌های ۱۰ و ۲۰ سال آینده، نقشه جامع توسعه گردشگری استان تدوین شود.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت هویت فرهنگی و اقتصاد محلی دانست و اظهار کرد: تهران در حوزه بازاریابی، تجمیع هنرمندان و عرضه صنایع‌دستی از ظرفیت‌های ممتاز کشور برخوردار است و می‌توان با ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در محلات، ضمن حمایت از هنرمندان، سهم این حوزه را در اقتصاد خانواده‌ها افزایش داد.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در شان استان تهران نیست که تعداد محدودی هتل پنج‌ستاره داشته باشد. پایتخت جمهوری اسلامی ایران باید از زیرساخت‌های اقامتی متناسب با جایگاه ملی و بین‌المللی خود برخوردار باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: برای هر سرمایه‌گذار پرونده اختصاصی تشکیل داده‌ایم و موانع آنان به‌صورت موردی در سطح دولت پیگیری می‌شود. معافیت‌های عوارض، تسهیلات واردات تجهیزات هتلی، حمایت از مجتمع‌های گردشگری ترکیبی و سایر مشوق‌ها، موجب شکل‌گیری موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور شده است.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت تقویت نقش استان‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری تاکید کرد و گفت: سیاست قطعی دولت، تفویض حداکثری اختیارات به استان‌هاست. وظیفه ستاد، سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت است و باید زمینه لازم برای تصمیم‌گیری مؤثر مدیران استانی فراهم شود تا با افزایش اختیارات، کارآمدی نظام مدیریتی نیز ارتقا یابد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران در برگزاری آیین باشکوه تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم نماد وحدت ملی، اقتدار ایران و وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب بود و پیام روشنی به جهان مخابره کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند پیوند ملت ایران با ارزش‌های خود را از میان ببرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با تاکید بر اینکه معیار نهایی موفقیت دولت، میزان رضایت مردم است، تصریح کرد: هر اقدام مدیریتی باید به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود. کارآمدی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند و تامین مطالبات جامعه، مهم‌ترین رسالت همه مدیران کشور است.

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