بازدید استاندار قم از یک مجتمع گردشگری

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم شامگاه یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از مجتمع گردشگری «شب و روز» در شهر قم بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این بازدید، گزارشی از طرح‌های گردشگری در حال ساخت این استان ارائه داد و گفت: با افزایش تأسیسات گردشگری در سطح استان همچون ساخت مجتمع‌های گردشگری و واحدهای اقامتی تلاش می‌کنیم تا خدمات مطلوب‌تری را به زائران بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) ارائه دهیم.

بهزاد احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: استان قم دارای ظرفیت‌های مختلفی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که ضرورت دارد که این ظرفیت‌ها را به زائران و گردشگران بیش از گذشته معرفی کنیم.

مجتمع گردشگری «شب‌ و روز» با مساحت ۶ هزار مترمربع دارای فضاهای تفریحی و پذیرایی است و در بلوار الغدیر شهر قم قرار دارد.

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