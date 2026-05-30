ظرفیت گردشگری دریاچه نمک قم فعال شود

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خسرو سامری در جلسه ستاد استانی تالاب‌های قم در سالن جلسات اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان قم، با اشاره بر لزوم فعال شدن ظرفیت گردشگری دریاچه نمک قم گفت: دریاچه نمک قم می‌تواند یک جلوه گردشگری برای استان قم و حتی کشور باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم بیان کرد: بیابانی در کشور مکزیک وجود دارد که با نمک روی آن پوشانده‌ شده و تصویر آسمان در آن منعکس می‌شود و سالانه پذیرای تعداد بسیاری از گردشگران است و این ظرفیت را در استان قم داریم و می‌توانیم آن را فعال کنیم.

سامری با اشاره به این که باید مداخله ما در دریاچه نمک به گونه‌ای باشد که در آینده پشیمان نشویم، افزود: ادارات‌کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) و منابع‌طبیعی و آبخیزداری، دبیرخانه ستاد و استانداری بازدیدی از دریاچه داشته باشند تا اگر برداشت‌ها بیش از حد مجاز است، مطابق قانون برخورد شود.

او با بیان این که تولید بسیار مهم است؛ اما با شرایط زیست‌محیطی، مطرح کرد: در استان علاقه‌مند به بحث تولید هستیم؛ اما دریاچه نمک دارای شرایط خاصی است که باید در نظر گرفته شود.

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این جلسه؛ با بیان این که گردشگری زیارت، مهم‌ترین شاخصه گردشگری این استان است، گفت: گردشگری طبیعت، یکی از ویژگی‌های بخش گردشگری قم در کنار سایر ظرفیت‌های گردشگری استان است.

