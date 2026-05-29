به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست در بازدید روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ از مجتمع آب گرم اسبفروشان سراب، این مجموعه را یکی از مهمترین پروژههای گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه، این مجتمع میتواند به یکی از قطبهای جدید گردشگری، آب درمانی و بومگردی استان تبدیل شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه منطقه اسب فروشان در حوزه آبگرم و گردشگری اظهار کرد: از جمله مهمترین پروژههایی که در این سفر مورد بازدید قرار گرفت، مجتمع آبگرم اسبفروشان بود که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسط یکی از سرمایهگذاران موفق و خوش نام در سطح ملی در حال اجراست.
او افزود: بر اساس برنامه ریزی انجامشده، مقرر شده است تا فاز نخست مجتمع آبگرم اسبفروشان تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
سرمست با تأکید بر ظرفیت های ویژه منطقه سراب در حوزه گردشگری سلامت و طبیعت گردی گفت: این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود آب گرمهای متعدد، میتواند در کنار مجموعههای گردشگری و آب درمانی منطقه سرعین، رویکرد جدیدی در توسعه گردشگری استان ایجاد کند.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین به ظرفیت ایجاد مسیرهای گردشگری و جاده سلامت در منطقه اشاره کرد و افزود: مجموعههای گردشگری و آب درمانی منطقه میتوانند از طریق مسیرهای سلامت و گردشگری به یکدیگر متصل شده و به عنوان یک ظرفیت منسجم منطقهای مورد استفاده قرار گیرند.
او با اشاره به پیگیریهای انجام شده از سوی نماینده مردم و فرمانداری سراب خاطرنشان کرد: در سطح استان نیز تلاش بر این است که هماهنگیهای بین دستگاهی برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه توسعه یابد.
انتهای پیام/
نظر شما