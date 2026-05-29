به گزارش میراث آریا، بهرام سرمست روز پنجشنبه ۷ خرداد در جلسه شورای اداری شهرستان سراب، با اشاره به رویکرد مدیریت استان در توسعه متوازن شهرستان‌ها، بیان کرد: اولویت‌های برنامه‌ریزی شده استان در سایه تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه ‌ها محقق می‌شود و خوشبختانه در شهرستان سراب انسجام و تعامل خوبی بین ارکان حاکمیت وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی دولت گفت: به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده‌ایم تا مصوبات سفرهای شهرستانی که توسط وزرا و اعضای هیئت دولت انجام می‌شود، با جدیت دنبال کنند تا نتایج آن در زندگی مردم ملموس باشد.

او در ادامه به ظرفیت‌ های متنوع شهرستان سراب، اشاره کرد و افزود: این شهرستان علاوه بر توانمندی‌ های اقتصادی، از ظرفیت ‌های انسانی و فکری ارزشمندی برخوردار است و عزم جدی برای توسعه در منطقه وجود دارد.

سرمست تصریح کرد: محورهای توسعه شهرستان سراب علاوه بر حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به سمت صنعتی شدن و مدرن‌ سازی نیز حرکت می‌کند که توسعه زنجیره تولید شیر و فرآورده ‌های لبنی و همچنین توسعه گلخانه‌ها از جمله این برنامه ‌هاست.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ های گردشگری در سراب، اظهار کرد: برای رونق گردشگری در این شهرستان، ایجاد زیرساخت‌هایی همچون هتل و توقفگاه ضروری است و سراب ظرفیت‌های بالایی برای جذب گردشگران دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های مواصلاتی شهرستان، افزود: در زمینه آسفالت‌ریزی و روکش راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی، گام‌های خوبی برداشته شده و سهم شهرستان سراب در این حوزه مناسب است و مدیریت استان از این روند حمایت می‌کند.

سرمست با اشاره به مطالبه مردم مهربان در حوزه تقسیمات کشوری، خاطرنشان کرد: ارتقای مهربان به شهرستان در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، شهرستان سراب نیز تقویت خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با دعوت از سرمایه‌ گذاران و کارآفرینان اهل سراب و مقیم سایر شهرها و استان‌ها برای حضور در پروژه‌های توسعه‌ای منطقه، بیان کرد: از سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهرستان استقبال می‌کنیم.

