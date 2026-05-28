به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت هفته میراثفرهنگی، موزه مردمشناسی روستای هدف گردشگری قلعهبالا میزبان برنامهای فرهنگی با حضور کودکان این روستا بود، برنامهای که با هدف آشنایی نسل جدید با ریشههای تاریخی، هویتی و فرهنگی منطقه برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به مشارکت فعال کودکان در این آیین افزود: در این برنامه، گروهی از کودکان روستا با اجرای بخشهای متنوعی از جمله قرائت متن خوشامدگویی و دکلمهخوانی با موضوع اهمیت موزه، پاسداشت تاریخ کهن روستا و نقش میراثفرهنگی در زندگی امروز، جلوهای زیبا از علاقه نسل نو به هویت بومی را به نمایش گذاشتند.
او تصریح کرد: کودکان قلعهبالا در ادامه با اجرای نمایشی خلاقانه، مفاهیمی همچون اهداف تشکیل موزه، ضرورت حفاظت از اشیای تاریخی و نقش موزه در پیوند نسلها را برای اهالی و بازدیدکنندگان تبیین کردند؛ اقدامی که با استقبال و تشویق پرشور حاضران همراه شد.
رضویان با بیان اینکه آموزش میراثفرهنگی باید از سنین پایین آغاز شود، بیان کرد: اینگونه برنامهها مصداقی روشن از آموزش غیررسمی و مردمی میراثفرهنگی است و میتواند زمینهساز شکلگیری حس تعلق و مسئولیتپذیری در نسل آینده نسبت به تاریخ و هویت بومی باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه این ویژهبرنامه، کودکان با بازدید از بخشهای مختلف موزه مردمشناسی قلعهبالا و دریافت توضیحات کارشناسان، با شیوه زندگی، ابزارهای زیستی و میراث نیاکان خود در این منطقه کویری آشنا شدند.
