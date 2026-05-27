به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و با هدف پاسداشت سنن کهن و ترویج میراث ناملموس، مراسم احیای آیین سنتی شیرین‌سازی بادام تلخ در خانه تاریخی مستوفی شوشتر برگزار شد.

این رویداد فرهنگی که با استقبال کم‌نظیر شهروندان، دوستداران میراث‌فرهنگی و فعالان مرتبط با این حوزه همراه بود، گامی نو در جهت بازشناسی آداب و رسوم مردمان این مرز و بوم و پیوند نسل جوان با حافظه تاریخی شهر شوشتر به شمار می‌رود.

در این برنامه، روش‌های سنتی و گام‌به‌گام فرآوری و از بین بردن تلخی بادام که از دیرباز در فرهنگ بومی منطقه ریشه داشته است، به صورت زنده برای حاضران به اجرا درآمد تا دانش فنی و بومی گذشتگان در زمینه صنایع غذایی سنتی، مورد بازخوانی قرار گیرد.

این رویداد فراتر از یک نمایش آیینی، با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری گره خورد تا اتمسفری سرشار از اصالت را برای مخاطبان خلق کند. طنین حماسی شاهنامه‌خوانی و هنرنمایی نقالان در کنار اجرای قطعات موسیقی محلی، جلوه‌ای خاص به این محفل بخشید و بر غنای فرهنگی این گردهمایی افزود.

گفتنی است برپایی چنین رویدادهایی در دل بناهای واجد ارزش، نشان‌دهنده ظرفیت بالای خانه‌های تاریخی در میزبانی از رویدادهای جامعه‌محور است و تأکیدی بر این موضوع دارد که میراث‌فرهنگی تنها در کالبد بناها خلاصه نمی‌شود، بلکه رفتارها، مهارت‌ها و آیین‌های نهفته در دل این فضاها، بخش تفکیک‌ناپذیری از هویت جهانی شوشتر هستند.

