عاطفه رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی سازههای آبیتاریخی شوشتر در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تشریح محتوای بیانیه پایانی هفته میراثفرهنگی در این شهرستان، شوشتر را نه فقط یک شهر، بلکه یک منظومه زنده تمدنی خواند و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و سرمایهگذاران برای اعتلای این کهنشهر تأکید کرد.
او با اشاره به پایان برنامههای هفته میراث فرهنگی در شوشتر اظهار کرد: هفته میراث فرهنگی به پایان رسید، اما شکوه نام شوشتر در سایهسار میراث جهانیاش، پرفروغتر از همیشه تجلی یافت. بقای این شهر باستانی تنها در گرو کالبد بناهای آن نیست، بلکه مرهون پویاییِ فرهنگی است که در رگهای این سرزمین جریان دارد.
تجلی همگرایی در پایتخت سازههای آبی جهان
رشنویی برنامههای این هفته را تجلی باشکوه همگرایی میان ارکان مختلف جامعه دانست و افزود: حضور فعالان پیشرو، نخبگان فرهنگی و ذینفوذان دلسوز در کنار سرمایهگذاران هوشمند حوزه میراثفرهنگی، بازوان توانمندی را برای اجرای برنامههای این هفته ایجاد کرد که جای قدردانی فراوان دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی سازههای آبیتاریخی شوشتر با تمجید از نگاه استراتژیک مسئولان استانی و محلی تصریح کرد: بدون راهبری استراتژیک و حمایتهای قاطعانه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و همسویی مسئولان شهرستان، تحقق این حجم از پویایی ممکن نبود. این حمایتها مسیر را برای حرکتهای بزرگتر هموار کرده است.
مردم؛ میراثبانان اصلی هویت شهری
او در ادامه، نقش شهروندان را در حفاظت از آثار تاریخی حیاتی برشمرد و گفت: عمیقاً باور دارم که مردم فرهنگدوست شوشتر، میراثبانان اصلی این کهنبوم هستند. برنامههای اجرا شده در این هفته، تنها آغاز یک راه بزرگ برای بازآفرینی هویت شهری ماست.
رشنویی در پایان خاطرنشان کرد: ما قصد داریم با تکیه بر شبکه ارزشمند انسانی و نخبگانی، شوشتر را به یک الگوی جهانی در ایجاد پیوند میان اقتصاد، فرهنگ و تاریخ بدل کنیم تا نام این شهر همواره بر تارک تمدن بشری بدرخشد.
