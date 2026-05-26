رسول مجیدی، مدیرعامل انجمن تیمره گلپایگان، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا از برگزاری نخستین جشنواره بزرگ «گلمحمدی و گلاب ناب گلپایگان» خبر داد. این رویداد که با شعار حمایت از کشاورزی پایدار و احیای میراث ناملموس برنامهریزی شده، گامی نو در راستای پیوند میان طبیعت، اقتصاد بومی و فرهنگ اصیل ایرانی در این منطقه به شمار میرود.
او با اشاره به جایگاه نمادین گلمحمدی در فرهنگ و ادبیات ایران، هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای بینظیر شهرستان در حوزه کشاورزی کمآببر عنوان کرد. وی تأکید کرد که این جشنواره فرصتی است تا گردشگران «عطر بهشت در دیار گلها» را از نزدیک تجربه کنند و با تولیدات بومی منطقه آشنا شوند.
مدیرعامل انجمن تیمره در خصوص تمایز گلمحمدی این منطقه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هکتار از مزارع شهرستان در قالب ۱۰۰ مزرعه و بوستان زیر کشت گلمحمدی قرار دارد. به دلیل ارتفاع مناسب گلپایگان از سطح دریا، محصول این منطقه از غنای عطر و خواص منحصربهفردی برخوردار است، به طوری که گلمحمدی گلپایگان ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری نرخگذاری میشود.
او این نوع کشت را الگویی موفق از کشاورزی سازگار با محیطزیست دانست که نقش مهمی در اشتغالزایی بومی ایفا کرده است. بخشهای فرهنگی و جنبی این جشنواره نیز با تمرکز بر حفظ میراث ناملموس طراحی شده است.
به گفته مجیدی، اجرای آیینهای سنتی گلابگیری، مراسم معنوی «گلغلتان» نوزادان، بازیهای محلی و آیین «بادبادکهای بهشتی» از جمله برنامههای پیشبینی شده است. همچنین برپایی غرفههای صنایع دستی، سوغات و معرفی جاذبههای گردشگری در کنار عرضه محصولات ارگانیک و پذیرایی با کباب و لبنیات مشهور گلپایگان، از دیگر بخشهای این رویداد خواهد بود.
نخستین جشنواره گلمحمدی و گلابگیری گلپایگان از ۶ تا ۸ خردادماه در محل ارگ تاریخی گوگد پذیرای بازدیدکنندگان است.
مراسم افتتاحیه این رویداد روز چهارشنبه ۶ خرداد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در روزهای برگزاری، از ساعت ۱۶ الی ۲۱ از بخشهای مختلف جشنواره دیدن کنند.
