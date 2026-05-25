به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه رشنویی، رئیس پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، در آیین «شب میراث فرهنگی» پردیس سلمان با اشاره به جایگاه ویژه شوشتر در تاریخ و تمدن ایران، بر ضرورت حرکت به سمت حفاظت و صیانت مردم‌محور از میراث فرهنگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شوشتر صرفاً یک شهر نیست، بلکه «یک فرهنگ و درس‌گفتار زنده از رابطه انسان و طبیعت» است، گفت: این شهر تبلور نبوغ آبی و نمونه‌ای روشن از زیست بهینه انسان در کنار طبیعت در طول تاریخ است.

رشنویی با اشاره به رویکردهای نوین جهانی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی افزود: امروز در جهان، ادبیات رایج حفاظت و نگهداری آثار تاریخی بر پایه مرمت‌های مردم‌محور و میراث مردم‌محور است و شوشتر ظرفیت بالایی برای حرکت در این مسیر دارد. به گفته او، میراث فرهنگی نباید تنها متعلق به یک نهاد یا گروه خاص تلقی شود، بلکه باید با مشارکت مردم مدیریت و صیانت شود.

رئیس پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر همچنین با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: میراث فرهنگی نخستین حقی که بر گردن ما دارد، هویت‌بخشی است؛ چراکه به جامعه هویت، غرور اجتماعی و معنای عمیق می‌بخشد. در مقابل نیز مردم باید در صیانت و نگهداری از آن کوشا باشند.

او با رد این تصور که حفاظت از میراث فرهنگی مانعی برای توسعه است، تصریح کرد: صیانت از میراث فرهنگی به معنای بازدارندگی نیست، بلکه هدف آن ایجاد تعادل میان زندگی مردم، توسعه و حفظ ارزش‌های تاریخی است.

رشنویی با اشاره به ظرفیت بالای شهروندان شوشتر در شناخت تاریخ و میراث شهرشان گفت: هر شوشتری، از پیر و جوان تا کودک، نوعی پژوهشگر تاریخ شهر خود است و این آگاهی می‌تواند به تقویت حفاظت مردمی از آثار تاریخی کمک کند.

وی در ادامه، چالش عرصه و حریم میراث جهانی را یکی از مهم‌ترین مسائل شوشتر دانست و افزود: حل این مسئله بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست. اگر قرار است سرمایه‌گذاری یا طرح گردشگری در حریم آثار تاریخی اجرا شود، باید با مشورت و هماهنگی میراث فرهنگی باشد تا ارزش‌های برجسته جهانی این آثار آسیب نبیند.

رئیس پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر با انتقاد از ساخت‌وسازهای نامتجانس در پیرامون آثار تاریخی گفت: ساخت بناهای ناهماهنگ با معماری بومی و منظر تاریخی، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای شهر ایجاد نمی‌کند، بلکه به شناسنامه تاریخی شوشتر آسیب می‌زند.

رشنویی در بخش دیگری از سخنان خود، با خطاب قرار دادن سرمایه‌گذاران و مدیران شهری، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری موفق در شوشتر، سرمایه‌گذاری میراث‌پایه است. او گفت گردشگری باکیفیت و ضابطه‌مند می‌تواند هم به توسعه اقتصادی و هم به حفظ میراث فرهنگی کمک کند، اما گردشگری بی‌کیفیت و ساخت‌وسازهای نامناسب، منظر تاریخی شهر را مخدوش می‌کند.

وی همچنین از مسئولان خواست در صدور مجوزهای بدون ضابطه برای ساخت‌وساز در محدوده آثار تاریخی جلوگیری کنند و افزود: شوشتر نباید به بنگاه املاک تبدیل شود؛ اینجا یک زندگی و یک هویت جمعی جریان دارد و باید برای پایداری آن تا هزار سال آینده برنامه‌ریزی کرد.

رشنویی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، گفت: شوشتر برای رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند گفت‌وگوی سازنده، صیانت حداکثری و بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های میراث فرهنگی است.

