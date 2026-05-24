۳ خرداد ۱۴۰۵

انتشار «زمینی‌ها» با رویکرد روستای گردشگری پامنار و جغد ماهی‌خوار

در شماره هفتم زمینی‌ها، آثاری از عالیه چنگیزی، مجتبی گهستونی، حسین فدایی، محمد جوروند، مهدی بهاروند، تبار قریب، آذردخت نوذری، هادی علی بخش‌زاده، سیروس داودی، کیانوش پدیدار، ابوطالب شهی‌زاده، هماه شهی‌زاده، بهار سرگزی، رضا نیک فلک، سیروس رشنو، محسن رضازاده، کرامت حافظی، نوید هرمزی، آزیتا صادقی، بابک دارابی شهنی، زاهد مهمدی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفتمین شماره هفته‌نامه «زمینی‌ها» با رویکرد فرهنگی، هنری، اجتماع و با موضوع روستای گردشگری پامنار و جغد ماهی‌خوار، در یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ و با تیتر صفحه اول «جغد ماهی‌خوار؛ شبگرد پامنار» منتشر شد.

مدیر مسئول وصاحب امتیاز این هفته‌نامه «عالیه چنگیزی» و سردبیر زمینی‌ها «مجتبی گهستونی» است. مدیر اجرایی این نشریه «احمد دامن پاک» و طراح و صفحه‌آرا هم «فرزاد موسوی» است.

در ویژه‌نامه روستای گردشگری پامنار و جغد ماهی‌خوار هفته‌نامه زمینی‌ها، پامنار؛ جایی که دانش بومی و علم گیاه‌شناسی به هم می‌رسند، توسعه گردشگری پامنار با حفظ هویت بومی و طبیعت منطقه، مشارکت مردمی، رمز کاندید شدن پامنار برای ثبت جهانی روستای گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی جامعه محلی پامنار در دستور کار، رونق صنایع‌دستی و توسعه گردشگری موجب مهاجرت معکوس به روستای پامنار شده است، ثبت جهانی می‌تواند آینده روستای پامنار دزفول را دگرگون کند، صنایع‌دستی؛ میراثی که نسل‌ها آن را زنده نگه داشته‌اند، پامنار؛ وقتی نقش درها به زبان هویت سخن می‌گویند، کاربرد نقوش سنگ‌قبرهای قلعه شاداب پامنار در طراحی، پامنار در مسیر توسعه؛ از کشاورزی و گردشگری تا صنایع‌دستی، پامنار بر ساحل امن تقدیر، پامنار؛ زیستگاهی مناسب برای پرنده‌نگری با زیرساخت‌های آماده و گونه‌های نادر، ثبت گونه جغد ماهی‌خوار در پامنار؛ نشانه‌ای از اکوسیستم سالم و حفاظت‌شده خوزستان و... منتشر شده است.

مجتبی گهستونی
دبیر مرضیه امیری

